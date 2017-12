por GTO » Ayer, 23:43

"El Halo no es algo que me guste demasiado, pero es parte del juego. Estoy seguro de que nos acostumbraremos. Lo he probado hace poco en un par de ocasiones y es evidente que cosas como las luces del semáforo sufrirán cambios. Habrá que hablar sobre esos cambios pero supongo que será cuando nos subamos a los coches de la próxima temporada. Pero vamos... es una cosa que tienes en frente de la cara, en frente del casco, aunque nos acostumbraremos. Con el Halo instalado puedes ver lo necesario para poder pilotar, de lo contrario no se introduciría",

ECHARÁ DE MENOS A 'GINA'Vettel, sobre el Halo: "No me gusta y cambiará cosas del deporte, pero nos acostumbraremos"Sebastian Vettel Nos comenta que echará de menos a su actual monoplaza, el de 2017. Su querida "Gina", así le llama él, dejará de formar parte del equipo a partir de los tests de invierno y el piloto alemán de Ferrari asegura que echará de menos el monoplaza con el que ha competido este año y que le ha permitido pelear por el título hasta casi el final de la temporada. Vettel, tras el último gran Premio, se ha quedado a tan solo 46 puntos de Lewis Hamilton. El resultado no está nada mal si tenemos en cuenta la diferencia que hubo entre ambos el año pasado en la que Mercedes dominó de cabo a rabo la campaña.Sin embargo, este año Ferrari ha estado más cerca del equipo alemán, aunque el rendimiento ha sido insuficiente para poder pelear seriamente por el Campeonato. Así pues, con la conclusión de la temporada, se acerca el momento de cambiar de coche, algo que a Sebastian Vettel no le gusta porque le parece bastante complicado adaptarse y saber pilotar los coches de hoy en día, siendo los antiguos más fáciles de manejar. "Sí, claro que echaré de menos a Gina. Los coches de hoy en día son complicados de manejar. Los de antes eran más sencillos y podríamos subirnos a ellos ahora y no tendríamos problemas, pero las unidades de potencia actuales son más complejas. No tiene sentido", ha explicado Vettel.El piloto de Ferrari se ha divertido esta temporada, seguramente porque se ha visto con opciones de ganar el Mundial, hecho que siempre sazona un poco la temporada y le da vida a cada carrera: "Echaré de menos el coche pero porque creo que ha sido una temporada divertida y da un poco de pena que se haya terminado. Me habría gustado que quedasen cinco carreras más, así estaríamos en buena forma. Pero es cierto que tengo muchas ganas de afrontar la próxima temporada. Hay muchas cosas por hacer y creo que también puede ser un año muy emocionante", ha comentado el piloto alemán de Ferrari.vettelAdaptarse al Halo2018 le abre la puerta de nuevo al equipo italiano para poder o intentar luchar por el Campeonato. No habrá cambios significantes en la normativa, por lo que la evolución de los motores durante este invierno determinará las posiciones el próximo año. A pesar de que no habrá grandes cambios, si veremos que los coches dispondrán ya del Halo que estará instalado en los monoplazas de los pilotos para mejorar la seguridad de estos en caso de accidente. Vettel, al respecto, asegura que no le gusta el Halo y que aspectos como las luces del semáforo se deberán modificar, aunque supone que se acabarán acostumbrando.ha concluido Sebastian Vettel.Cierto es que será raro ver el Halo instalado en los coches porque nunca se ha visto nada parecido en el pasado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se introduce por motivos de seguridad, por lo que nunca está demás introducir mejoras en este sentido siempre. Así como los pilotos, los espectadores también tendremos que acostumbrarnos a ver el Halo en los coches de 2018. La verdad es que, con el Halo o sin el Halo, esperamos poder ver una buena temporada emocionante y reñida que se decida, a ser posible, en la última vuelta del último Gran Premio.