Daniel Ricciardo, sobre su futuro: "Priorizo el rendimiento a un saco lleno de billetes"

Juan Grau Martínez5 de Diciembre 2017Daniel Ricciardo habla de nuevo sobre su situación personal en el deporte. El piloto australiano de Red Bull afronta un año muy importante para a nivel deportivo dentro de la Fórmula 1. Semanas han pasado ya desde que se empezó a hablar sobre la posible renovación, o no, de Ricciardo con el equipo Red Bull pues el piloto quiere lo que todos quieren en realidad: un coche con el que poder competir por el Mundial de Pilotos. El piloto de 28 años ha ganado una carrera esta temporada (Gran Premio de Azerbaiyán) pero para alguien que quiere el título no es suficiente.Desde Red Bull están más que deseosos de que Ricciardo renueve y siga con el equipo porque el propio Christian Horner asegura que tanto él [Ricciardo] como Max Verstappen forman la mejor pareja de pilotos de toda la parrilla. Sin embargo, la unidad de potencia Renault no ha dado motivos de alegría esta temporada, pues el equipo de la bebida energética ha tenido muchos problemas durante el año con la fiabilidad del motor francés. Por ese motivo, Ricciardo quiere espera a ver qué pasa en 2018 para tomar la decisión correcta."El año que viene será un año muy importante para mí. Todos los años lo son en cierto modo, pero en 2018 habrá más cosas en la mente aparte de pilotar simplemente. Sé lo que quiero y lo que importa de verdad es el rendimiento y no el saco de billetes que puedas ganar. Lo que de verdad importa es tener la oportunidad de poder luchar por cosas significativas, como lo son las carreras y los campeonatos. Esa es la prioridad absoluta", ha explicado el piloto australiano de 28 años. A su edad y sin títulos, es más que respetable e inteligible que el piloto de Red Bull quiera esperar y ver cuál es la mejor opción para 2019, una opción que le permita luchar por el Mundial.Sin prisas, sin presiónLa parte buena de esta historia es que tanto el piloto como su actual equipo no tienen prisa. Ricciardo tiene claro que no se quiere precipitar a la hora de tomar una decisión por el simple hecho de que quiere seguir en el deporte muchos años y quiere formar parte de un proyecto que le permita luchar por la corona. La parte buena en este sentido es que Red Bull también está dispuesto a esperar la decisión del piloto australiano, ya que consideran que es uno de los mejores pilotos de la parrilla junto con Max Verstappen. No obstante, el equipo austriaco se guarda un as en la manga: Carlos Sainz llegaría al equipo en caso de que Ricciardo decidiese no renovar tal y como ya confirmó Christian Horner."No hay prisa en absoluto y esto puede requerir el tiempo que sea necesario. No voy a poner una fecha por quedar bien con alguien o porque alguien así lo quiera. Quiero encargarme solamente yo de todo este asunto. No me voy a casar con nadie. Quiero tener la mente despejada porque hay mucho en juego. Es una decisión realmente importante para mí, así que necesito tiempo para decidir y así lo haré", ha comentado Daniel Ricciardo. Por suerte para él, tiene todo 2018 para decidir, aunque no tendrá tanto margen si otros equipos disponen de asientos libres y de diferentes pilotos para ocuparlos. Si así ocurre, puede que Ricciardo deba escoger antes de lo que desee.Hamilton, un buen ejemploComo ejemplo, Ricciardo usa a Lewis Hamilton en cuanto a la toma de decisiones. El piloto británico decidió en 2013 cambiar a Mercedes que, en aquel año, no completó una temporada muy hasta allá. Sin embargo, tras el dominio de Red Bull y con el cambio de normativa, Mercedes cogió la batuta y dominó de cabo a rabo, y lo sigue haciendo, las siguiente cuatro temporadas. Gracias a ese cambio de equipo, la carrera de Hamilton ha dado un giro victorioso que le coloca como el mejor 'poleman' de la historia de la Fórmula 1, como Tetracampeón del Mundo y como posible aspirante a batir el récord de victorias del deporte que ostenta Schumacher con un total de 91, aunque este hito no serán tan fácil, ya que Hamilton tiene 62."Si miramos el caso de Lewis... Cuando fichó por Mercedes tenía la edad que tengo yo ahora mismo. Ya había demostrado de lo que era capaz pero gracias a esa decisión, gracias a ese cambio, su carrera despegó. Mi idea pasa por seguir en el deporte varios años más pero, si tengo que firmar un contrato de tres años, tengo que acertar con el equipo. Es un momento muy importante de mi carrera. Necesito hacer las cosas bien porque es una decisión importante, la más importante de mi vida a día de hoy", ha comentado el piloto de Red Bull.