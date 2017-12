por Trupon » Ayer, 19:47

La F1 de 2017, con casi la mitad de adelantamientos que en 2016

La temporada pasada se registraron 866, mientras que este año sólo 435

Ricciardo es el que más veces ha adelantado esta temporada, un total de 43

Lance Stroll, el que más puestos recupera en la primera vuelta

- ADELANTAMIENTOS:

COMPARACIÓN MEJORES TIEMPOS CLASIFICACIÓN 2016/2017

COMPARACIÓN MEJORES TIEMPOS DE VUELTA EN CARRERA 2016/2017

- NEUMÁTICOS:

PASO POR CURVA, COMPARATIVA 2016/2017

- PARADAS:

- CIRCUITOS Y COMPETICIÓN:

- OTRAS CIFRAS INTERESANTES:

TEST DE NEUMÁTICOS EN 2018

M.A. FERNÁNDEZ / A. VÁZQUEZ | 5 DIC 2017Pirelli ha presentado su informe de final de temporada, en el que recoge las estadísticas de 2017 y números del año. Uno de los nombres propios de este informe es Daniel Ricciardo, que ha sido el piloto que más adelantamientos ha completado. Precisamente el número de adelantamientos se ha visto reducido drásticamente en comparación con la campaña pasada.En 2016, se registraron un total de 866 adelantamientos –41,2 por carrera–, que son prácticamente el doble que los que hemos visto esta temporada –435 y 21,8 por GP–. Azerbaiyán fue el evento con más maniobras para adelantar, mientras que Hamilton y Verstappen han sido los menos adelantados del año.• Número total de maniobras de adelantamiento durante la temporada: 435*, con una media de 21,8 por carrera.• Mayor número de maniobras de adelantamiento en una carrera en seco: 42, en Azerbaiyán.• Mayor número de maniobras de adelantamiento en una carrera con lluvia: 31, en China.• Menor número de maniobras de adelantamiento en una carrera en seco: Uno, en Rusia.• Piloto que más adelantó durante el año: Daniel Ricciardo, 43 veces.• Piloto que más adelantó en carrera: Ricciardo, 13, en el GP de Gran Bretaña.• Pilotos que menos han sido adelantados: Max Verstappen y Lewis Hamilton, dos veces**.• Piloto que adelantó más posiciones en la primera vuelta: Stroll, 36.• Equipo que más adelantó: Red Bull, con 65 adelantamientos, 43 de Ricciardo, y 22 de Verstappen.• Equipos que menos han sido adelantado: 11, Red Bull, nueve de Ricciardo y dos de Verstappen y Ferrari, con ocho de Kimi Räikkönen, tres de Sebastian Vettel.*Se cuenta como adelantamiento cuando se trata de cambios de posición a partir de la primera vuelta hasta la última. No entran los progresos por problemas mecánicos de rivales o los adelantamientos a doblados.** Sólo se cuenta a pilotos que han participado en toda la temporada."De una temporada de récords, hemos recopilado algunas cifras. La Fórmula 1 introdujo algunas reglas técnicas nuevas este año, que hicieron que tuviéramos los monoplazas más rápidos de la historia del deporte", ha señalado el jefe de competición de Pirelli, Mario Isola, en un comunicado emitido por la marca italiana."Nuestra misión fue fabricar los neumáticos más veloces vistos nunca, un 25% más anchos que sus predecesores para lidiar con el aumento de velocidad en las curvas y las cargas de energía, que permitieron empujar a los pilotos desde el inicio hasta el final de cada stint", ha añadido. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el tiempo por vuelta se ha reducido considerablemente en todos los trazados."Desarrollamos estas gomas a lo largo de la temporada 2016, a pesar de no vimos el monoplaza 2017 hasta el primer test de pretemporada, en Barcelona. Durante el año, la Pole Position fue 2,450 segundos más rápida de media que en 2016 y la vuelta rápida de carrera más veloz mejoró en 2,968 segundos a la del año anterior", ha asegurado Isola.El máximo responsable de Pirelli en F1 asegura que está totalmente satisfecho ya que se cumplieron los objetivos impuestos para esta temporada, y admite que tiene ganas de que 2018 llegue para comprobar cómo se comportan los compuestos más blandos y rápidos."En lugar de las fuerzas que eran a veces un 35 ó 40% más altas que en 2016 en las curvas más rápidas, nuestros neumáticos 2017 cumplieron con todos los objetivos establecidos al principio de la temporada, con un nivel óptimo de fiabilidad y consistencia", ha descrito."Ahora tenemos ganas de la campaña siguiente, con compuestos incluso más rápidos, introducidos en el gama de 2018 y con el hecho de que cada goma se volverá algo más blanda, lo que debería ayudar a conseguir más velocidad y espectáculo en el futuro", ha afirmado.A continuación, recogemos algunos de los datos que Pirelli ha proporcionado en su informe:• Número total de neumáticos que se facilitaron a los equipos en 2017: 38.788.• De estos, 33.520 se facilitaron para fines de semana de carrera and 5.268 para tests.• De las 38,788 gomas, 25.572 fueron de seco y 13.016 de lluvia o intermedias.• Número total de neumáticos usados durante fines de semana de carrera: 12.920, de los que 11.532 fueron de seco y 1.388, de lluvia o intermedios.• Número total de neumáticos recuperados: todos.• Máximo número de kilómetros recorrido por neumático, sin contar los tests:Duro: 74 kilómetros Esteban OconMedio: 587 kilómetros Lance StrollBlando: 4,696 kilómetros Lewis HamiltonSuperblando: 6,261 kilómetros Sergio PérezUltrablando: 4,674 kilómetros Stoffel VandoorneIntermedio: 433 kilómetros StrollLluvia: 242 kilómetros Felipe MassaPirelli también presenta un gráfico en el que se ven reflejadas varias de las curvas más rápidas del campeonato. Las curvas 3 y 9 de Barcelona, además de Copse en Silverstone y Pouhon en Spa-Francorchamps, donde se muestra el incremento de la velocidad en el paso por curva en comparación a la pasada campaña.• Número total de paradas: 533, de las que seis fueron drive-throughs y una, un stop and go.• Esto supone unas 26,7 por carrera y una y media por piloto en cada carrera.• Más paradas en una carrera: 41, en el Gran Premio de Azerbaiyán.• Menos paradas en una carrera: 18, en Austria.• Carrera más larga del año: Azerbaiyán, dos horas, tres minutos y 55,753 segundos.• Carrera más corta del año: Monza, una hora, 15 minutos y 32,312 segundos.• Carrera más rápida del año: Monza, velocidad media del ganador, Hamilton, 243,626 kilómetros/hora.• Velocidad más alta alcanzada por un neumático Pirelli durante un Gran Premio: 362,4 kilómetros/hora, marcados por Vettel en México.• Mayor número de vueltas rápidas: Hamilton, 18, siete de ellas en carreras y 11 en clasificaciones.• Mayor número de vueltas lideradas: 527, por Hamilton.• Número de pilotos, incluidos reservas y jóvenes, que han pilotado para una escudería equipada con Pirelli desde 2010: 112.• Kilómetros completados por todos los compuestos en 2017, incluidos tests, entrenamientos, clasificación y carrera: 329,170, sin contar las gomas prototipo.• Por compuesto:Duro: 1,549 kilómetros.Medio: 20,259 kilómetros.Blando: 94,893 kilómetros.Superblando: 118,729 kilómetros.Ultrablando: 83,465 kilómetros.Intermedio: 7,089 kilómetros.Lluvia: 3,186 kilómetros.• Distancia cubierta en las carreras de 2017: 102,856 kilómetros.• Distancia cubierta durante tests de desarrollo: 14,285 kilómetros.• Velocidad media más lenta con la que se ganó una carrera en seco en 2017: 148.176 kilómetros/hora, Ricciardo en Azerbaiyán.• Temperaturas de asfalto más bajas marcadas durante una carrera: 14° en China.• Temperaturas de asfalto más bajas marcadas durante un fin de semana de carrera: 14° en China.• Temperaturas de asfalto más altas marcadas durante una carrera: 55° en Hungría.• Temperaturas de asfalto más altas marcadas durante un fin de semana de carrera: 56° en Baréin.• Temperatura ambiente más baja durante una carrera: 13° en China.• Temperatura ambiente más baja durante un fin de semana: 13° en China.• Temperatura ambiente más alta durante una carrera: 33° en Hungría.• Temperatura ambiente más alta durante un fin de semana: 43° en Baréin.Red Bull es el equipo que más kilómetros ha completado durante los tests con el fabricante italiano de las gomas de 2018. Tras el conjunto de Milton Keynes, McLaren y Mercedes. El equipo que menos ha rodado para probar las gomas del próximo año es Force India, con 2.147 kilómetros menos que Red Bull.