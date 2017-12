por scuderia ferrary » Ayer, 20:55

El dominio de Mercedes desde el cambio de era en 2014 ha sido apabullante. Nadie ha sido capaz de arrebatarles ni un título de pilotos ni un campeonato de constructores. A pesar de que la temporada 2017 ha sido la más igualada desde entonces, Ross Brawn desconfía que Ferrari pueda plantar cara a la formación de Brackley el próximo año.El director deportivo de Liberty Media está convencido que Mercedes irá a mejor la próxima temporada. "Tienen un gran grupo de gente, pero mi preocupación es que serán aún más fuertes. Han tenido un cambio en alta dirección con la llegada de James Allison y la marcha de Paddy Lowe en medio de un cambio de normativa, algo que no es fácil de llevar. El coche de este año era como una 'diva', y me temo que el año que viene no será así, ojalá me equivoque", asegura en declaraciones a ESPN.Un dominio que podría quitar aún más emoción a las carreras, aunque Brawn defiende que en 2017 hemos tenido fin de semanas vibrantes. "Tenemos que mantener una visión equilibrada. Hemos tenido algunas grandes carreras esta temporada. Abu Dabi no ha sido la mejor, pero hemos tenido grandes carreras. Creo que es una combinación de los circuitos, los coches que tenemos, los pilotos, así que soy optimista en que podamos tener un gran año en 2018", relata."Llevará algo de tiempo en términos de cambiar los coches, los circuitos y desarrollar los neumáticos. Creo que en los próximos años veremos que cada decisión que se toma va en esa dirección. Toda decisión que se tome se hará para mejorar las carreras y el espectáculo", concluye.