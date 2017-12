por scuderia ferrary » Hoy, 11:16

El presidente de la FIA, Jean Todt, espera que los motores nuevos que use la Fórmula 1 a partir de 2021 se puedan adaptar para utilizarlos también en Le Mans. En 2014 se rechazó la idea de implantar un motor universal, pero el francés cree que tienen una oportunidad de rescatar esa propuesta para la nueva era.La convergencia entre categorías también es uno de los objetivos que persigue Liberty, se pudo ver por ejemplo con el hecho de que Chase Carey diera la salida en Le Mans, con la participación de Fernando Alonso en las 500 Millas de Indianápolis o con la presentación de pilotos 'a lo IndyCar' que se hizo en Austin.El presidente de la FIA, Jean Todt, asegura que no hay que crear tantas distinciones entre categorías y recuerda que restricciones como la de tres motores por categoría son un reto para que los ingenieros fabriquen unidades de potencia capaces de recorrer distancias similares a las de carreras del Mundial de Resistencia."En este momento tenemos reglas de motor separadas para cada categoría. No tiene que ser así. Los requisitos para la Fórmula 1 y el Mundial de Resistencia son similares. Un motor de Fórmula 1 tiene que hacer sobre 5.000 kilómetros, que es casi la distancia de Le Mans", ha señalado Todt en declaraciones para la publicación alemana Auto Motor und Sport.Además, Todt opina que el hecho de tener un motor único sería una opción que facilitaría la entrada de nuevas marcas a la categoría reina y la participación, por ejemplo, de un equipo de F1 en pruebas como Le Mans."Tener un concepto de motor único sería atractivo para los fabricantes nuevos y podría significar que los equipos de F1 puedan ir a Le Mans con su propio equipo o viceversa", ha añadido para finalizar.