Nico Rosberg no se arrepiente de haber decidido abandonar la Fórmula 1. El alemán reconoce que ha sido difícil adaptarse a tener una vida normal de nuevo, pero insiste en que está más feliz que nunca.La vida actual de Nico Rosberg es muy diferente a la de hace un año. Cuando el germano se retiró, dijo que quería aprender a tocar la guitarra y a esquiar, ya que lo segundo le estaba prohibido por su contrato con Mercedes, sin embargo, aún no ha hecho realidad por completo ninguno de estos deseos."Hoy soy un hombre de familia, un medio de publicidad y un representante, cuido de inversiones, sobre todo de compañías emprendedoras en el campo de la movilidad", ha señalado Rosberg, que además avanza que ya ha completado el primer paso para empezar a escribir su autobiografía, en declaraciones para La Gazzetta dello Sport."Estoy más allá de ese paso de planear", ha reconocido."No he esquiado aún, pero eso pasará en las próximas semanas. Empecé a tocar la guitarra en 2016, pero luego tuve tendinitis", ha explicado el alemán, que reconoce que disfrutó de ver la temporada 2017 como espectador.Rosberg veía venir el fracaso de Ferrari, pero asegura que serán fuertes de nuevo la próxima temporada, aunque como este año, los de Brackley tampoco se lo pondrán fácil, ya que sabe que su exequipo sólo irá a más."Pienso que fue una gran temporada. Ferrari tuvo una gran lucha, pero no me sorprende que fallaran porque Mercedes subió el listón de nuevo. Espero un Ferrari muy competitivo para 2018, pero Mercedes se ha vuelto incluso más fuerte. Sé muy bien de lo que son capaces", ha expresado para finalizar.