por GTO » Ayer, 23:51

"Los coches este año han sido los mejores de siempre. Creo que Ross (Brown) y Chase (Carey) y los equipos están trabajando duro para estar seguros de que los próximos coches en 2021, sean aún más bestias".Menos carga aerodinámica: "Espero que hagan coches más ruidosos. Podemos tener neumáticos más grandes. ¿Por qué Jackie Steward tenía, en su día, gomas grandes y ahora las tenemos más pequeñas? Quizás con menos fuerza aerodinámica podríamos competir más cerca".

Pide coches más ruidosos para 2021Hamilton: "No hay excusa para que la F2 sea mejor que la F1"La fiesta con más glamour de Irina Shayk con Conor McGregor y Lewis HamiltonHamilton: "Mercedes está en la mejor forma y no veo nada que pueda cambiar eso"Lewis Hamilton, en la fiesta del desde el British Racing Drivers' Club (BRDC), ha analizado los futuros cambios en los motores de la F1, pidiendo más ruido y la posibilidad de poder pilotar con los coches juntos. En el acto también estaba presente Chase Carey, presidente de la F1.Como en los karts: "Desde el punto de vista del piloto simplemente quieres competir más cerca de otros coches, tal como se hace en karts. El karting es la mejor competición porque los chicos se persiguen muy de cerca".El karting es la mejor competición porque los chicos se persiguen muy de cerca"Lewis Hamilton, campeón de F1Trabajando para 2021:Quizás con menos fuerza aerodinámica podríamos competir más cerca"Lewis Hamilton, campeón de F1Mejor que categorías menores: "No hay razón para que una carrera de GP2 o de F2, llámalo como quieras, deba sonar más y mejor, sea capaz de tener mejores carreras y seguirse los coches más de cerca. Y eso es lo que de alguna forma tenemos que hacer en la F1, mientras es más rápido que otras categorías".Liberty ha aportado cosas nuevas a la mezcla de este año mientras aprenden sobre el deporte y los fans"Lewis Hamilton, campeón de F1Detrás de otros deportes: "No se trata de lo que yo quiera. Es simplemente que la F1 ha estado un poquito por detrás de otros deportes. Miras a la NFL, al fútbol, a todos esos deportes que se conocen más de forma global por los seguidores y la F1 tiene la capacidad de ser tan grande como ello".Nuevas aportaciones: "Lo bueno de Chase y la gente de Liberty es que han aportado cosas nuevas a la mezcla de este año mientras que están aprendiendo al mismo tiempo sobre el deporte y lo que los seguidores quieren".