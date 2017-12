por petertohen » Hoy, 10:17

Gene Haas se mostró sonriente cuando apareció en el paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya en el descanso entre las jornadas de test del martes. Entre otros, el americano habló sobre sus objetivos principales de esta temporada, así como de las mejoras –o no mejoras- que llevarán a Australia."Una de las razones por las que fichamos a Romain (Grosjean) fue porque nos puede aportar los 50 ó 60 puntos que consigue cada año, eso sería genial. Pero nuestro plan es capitalizar la fiabilidad. Si podemos ser simplemente fiables y mantenernos en carrera podremos ser octavos o novenos, fácilmente", consideraba Haas. "Nuestro objetivo es acabar las carreras", añade.La mayoría de equipos cambiarán mucho los monoplazas de cara a la primera carrera del año, aunque Haas asegura que lo que se puede ver estas dos semanas de test en Montmeló será lo que competirá en el primer Gran Premio de la temporada."El paquete del motor será el mismo que montaremos en Melbourne, al igual que el chasis. No creo que haya muchas diferencias de lo que veremos en Australia, como mucho cambiaremos algo del alerón delantero", decía un Haas que después no quiso confirmar si llevaban exactamente el mismo motor que Ferrari.Haas habló también sobre la repentina pérdida del alerón delantero de Romain Grosjean del pasado lunes en la sesión inaugural de los test en Barcelona, que provocó una bandera roja. "El problema fue que el alerón tenía mucha carga aerodinámica así que el apoyo con el morro simplemente cedió, así que ajustamos el alerón con piezas horizontales en lugar de las típicas verticales para darle más seguridad", asume.¿Podrá la F1 ganar a la NASCAR o al IndyCar en Estados Unidos? En su opinión sí, si ganan. "Deseamos tener más aficionados americanos en la F1 pero tampoco tenemos una mentalidad de que ‘hacemos esto porque somos americanos’ sino que nos gusta el deporte del motor, aunque nos encanta ser estadounidenses. Si empezamos a ganar seguro que la gente mirará más F1", reconoce Haas.Haas es uno de los equipos con menos patrocinadores de la parrilla, aunque eso no es algo que preocupe al director de la escudería y propietario del equipo Haas de NASCAR, dado que ahora mismo no les hacen falta."Nos gustaría tener más patrocinadores claro, pero no estamos desesperados. No nos hacen falta ahora mismo para hacer lo que hacemos. Cambiaremos las cosas cuando el patrocinador adecuado se nos acerque", aseguró en el paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya.