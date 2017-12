por scuderia ferrary » 12 Diciembre 2017, 20:01

Fernando Alonso sigue trabajando para 2018. Además de preparar su participación en las 24 horas de Daytona, el español se ha pasado hoy por la fábrica de McLaren, en Woking, para hacerse el asiento del coche de la próxima temporada.El trabajo no se detiene para los equipos ni tampoco para los pilotos. Una vez terminada una temporada, toca afrontar la siguiente. Uno de los procedimientos más habituales por los que tienen que pasar cada uno de los miembros de la parrilla es hacerse el asiento del que será su coche 2018 y hoy ha sido el turno de Fernando Alonso, que antes de disputar las 24 horas de Daytona, a finales del mes de enero, se ha pasado por la fábrica de su equipo en la Fórmula 1."Mirad qué piloto se ha subido a su asiento 2018", compartía McLaren en su cuenta oficial de la red social Twitter a principios de esta tarde.El piloto español partía hoy muy pronto, según comunicó a sus seguidores en Instagram, hacia Inglaterra. Debía tomar un vuelo que le llevaría a Londres y más tarde, acudiría a Woking, en un día importante, ya que ha podido tener las primeras sensaciones dentro de uno de los coches que manejará en la próxima temporada, el de McLaren. Recientemente compartía sus expectativas sobre 2018, aunque prefería no aventurarse demasiado."Creo que si tenemos un coche bueno el año que viene, el equipo está súper preparado. Esto es F1 y no hay predicciones demasiado exactas de un año para otro, porque nadie puede decir de un año para otro que va ser competitivo al 100%. Incluso Mercedes, que ha dominado estos últimos años, creo que no puede garantizar a día de hoy que el año que viene va a ganar, porque no existe eso en F1", comentaba en declaraciones para Movistar+ F1.Antes de correr en Daytona, Alonso acudirá a una cita benéfica que ha hecho habitual en su agenda, se trata de la carrera solidaria que organiza cada Nochebuena en su circuito de karting de Asturias.