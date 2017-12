por GTO » Ayer, 09:56

LA INESTABILIDAD NO ES BUENA EN FÓRMULA 1¿Es el ambiente político de Ferrari el que quema a sus líderes en el equipo?Mercedes es el dominador de la Fórmula 1 del último lustro y Ferrari el que ha ido por detrás, debiendo cambiar fichas en su organigrama de manera demasiado regular"Irme a Inglaterra fue un regalo del cielo para mí. Me siento muy cómodo con mi trabajo actual en Mercedes, estoy como en casa, y no tengo intenciones de marcharme". Aldo Costa, uno de los actuales responsables técnicos de Mercedes, abrió el camino para varias figuras clave que han dejado Maranello en los últimos años. James Allison le siguió a continuación. Y parece que en las próximas fechas el siguiente será uno de los artífices de la actual unidad de potencia italiana, Lorenzo Sassi.Ningún equipo como Ferrari para esa estabilidad tan alabada y necesaria en la Fórmula 1, pero tan difícil de lograr en Maranello. Costa, Luca Marmorini, Pat Fry, James Allison, Nikolas Tombazis, Sassi… Todas las cabezas visibles en los últimos años no ha logrado una continuidad de más de tres años al alcanzar puestos de su respectivas áreas de responsabilidad. ¿Es el ambiente político que tradicionalmente se respira en Ferrari el que ‘quema’ a sus principales líderes?Brawn sabía a quién fichabaEn 2007, Costa fue nombrado director técnico de Ferrari. A mediados de 2011 ya tuvo que marcharse para aliviar la olla a presión de Maranello ante el rendimiento del F150, menos de un año después de que Fernando Alonso y la Scudería estuvieran a punto de lograr el título en 2010. Con el tiempo se comprendió que Costa fue una ‘cabeza de turco’ que también sacrificó en aquella ocasión Luca Cordero de Montezemolo quien, años más tarde, reconocería su error. Especialmente tras ver a su antiguo ingeniero florecer en el entorno de Mercedes, donde ha sido protagonista en el diseño de los monoplazas alemanes desde su llegada.Una vez terminada la temporada, Yusuke Hasegawa explica los problemas principales que hipotecaron a Honda en 2017, y que dejaron su motor casi como a comienzos de añoCosta participó a las órdenes de Ross Brawn en los monoplazas que hicieron triunfar a Michael Schumacher. Sustituyó al británico cuando aquel se retiró de la Fórmula 1 temporalmente. Al adquirir Mercedes el equipo triunfador de 2009, Brawn siguió al frente. Conocedor de su valía, fichó a Costa tan pronto como el italiano quedó libre para preparar el desafío híbrido que se iniciaba en 2014. Acumula ya tantas temporadas en Mercedes como años ejerció de director técnico e Ferrari. Desde entonces, el ingeniero italiano ha negado en numerosas ocasiones que quiera volver a Maranello. Quizás menos aún bajo el ambiente que se respira bajo el mandato de Marchionne.El presidente, en las reuniones técnicasJames Allison llegó a Ferrari como gran una gran esperanza tras su paso anterior por el equipo (2000-2005) italiano y su trabajo en Lotus. Trabajo igualmente con Ross Brawn, de quien se considera una suerte de discípulo para cómo liderar técnicamente una organización. Ya con Marchionne dirigiendo el equipo, las presiones y la intromisión en su área de trabajo fueron suficientes para el ingeniero británico. Todo ello, en el contexto del repentino fallecimiento de su esposa cuando volvía del Gran Premio de Australia. Durante dos meses volvió a casa con sus hijos. Mientras, un desorientado Ferrari ardía por dentro.Marchionne comenzó a analizar la estructura técnica del equipo, y decidió reorganizarla con otro organigrama en el que Allison perdía poder. El ingeniero británico rechazaba las intromisiones del presidente, hasta el punto de que corría el rumor de que el presidente se sentaba también en las reuniones técnicas del equipo. Ya antes, la confianza de Allison en Ferrari se había roto de alguna manera cuando conoció la extraordinaria oferta que se le había hecho a Adrian Newey, admitida por el propio ingeniero británico, pero también rechazada en su momento. En julio del pasado año se anunciaba la marcha de Allison. A primeros de la presente temporada ya estaba trabajando en Mercedes. Junto con Aldo Costa. Puede que pronto sea también el turno de Lorenzo Sassi.En julio se anunciaba la marcha de Sassi, sobre la que Ferrari no se pronunció oficialmente. En un primer momento parecía otra pieza sacrificada por Marchionne, otra víctima del proceso de purga iniciado con su llegada a la presidencia. “Para responder, tienes que preguntar a alguien por encima de mí”, contestaba Sebastian Vettel ante las posibles razones de la marcha de Sassi, ante la falta de versión oficial sobre su salida.¿Fichaje antes, o después de ser despedido?En un principio, desde Italia también se justificaba la decisión de Sassi por razones personales, incluso manteniéndose dentro de la organización. Sin embargo, también era un técnico muy cercano y de confianza para James Allison en el área de motores. Podría haber recibido una oferta de su antiguo jefe, y su marcha en julio deberse al obligatorio 'gardening leave', el lapso de tiempo que un equipo debe quedarse en el dique seco antes de pasar a otro. Que Sassi llegue a Mercedes el próximo año podría tener que ver con dicha relación, aunque también con la falta de estímulos en Ferrari. Pero sabido es que para los técnicos italianos, una salida de la casa obliga a emigrar fuera de Italia, de ahí tambié la tradicional cultura del miedo imperante entre sus técnicos. Ahora, parece que Mercedes también va a repescar al ingeniero italiano, que podría empezar a trabajar en Brackley a partir del próximo marzo. Como ocurriera en su día con Costa y Allison.“Era la prioridad de mis primeros años en Ferrari: conseguir que la gente recuperara la confianza, y que supieran que la dirección del equipo no les iba a cortar las piernas si hacían algo mal”, explicaba Ross Brawn en su libro 'Total Competition', donde recordaba el despido de un mecánico por un error, y que fue aireado por toda la organización como aviso para navegantes. Por lo visto en Ferrari desde la llegada de Sergio Marchionne, aquellos aires vuelven a a circular por Maranello. La estabilidad de su cúpula técnica sigue sostenida por pilares de barro. Y en Mercedes parece que saben cómo aprovecharlo.