por GTO » Ayer, 10:06

Yo no le creo...

Simplemente creo que Lewis, amenaza con irse, pero para mi miente como un bellaco.



Cuando un piloto o deportista de elite que esta en lo mas alto, tiene la intención de dejarlo, no lo va anunciando con dos años de antelación....



Me parece curioso que diga ahora en 2017 que se retiraría en 2021. Para mi que esta mandando un mensaje a la Fia de que el quiere seguir teniendo el coche dominador o se lleva el scattergories.



Lewis, no amenaces tanto, Rosberg o Schumacher que si se fueron de verdad, lo anunciaron en el momento clave en que se iba, no con 3 años de antelación. No mereces ganar mas mundiales gracias al coche mas dominador de la historia, si eres tan necio de amenazar con irte a estas alturas.



Por mi, jubilate ya, la F1 no se quedara huérfana sin ti, no eres un Dios del volante como crees.