‘Recadito’ de Jean Todt a Liberty MediaEl presidente de la FIA apuesta por respetar a los actuales protagonistas de este deporte en vez de volcarse en buscar nuevas marcasJean Todt, presidente de la FIA, defiende a las actuales escuderías de la F1.Jean Todt, presidente de la FIA, defiende a las actuales escuderías de la F1.La Fórmula 1 vive tiempos convulsos. La llegada de Liberty Media, la nueva empresa propietaria de la competición, y sus planes de revolucionar el ‘Gran Circo’ con medidas como la implantación a partir e 2021 de motores más baratos y ruidosos y un reparto más equilibrado de los ingresos televisivos, han encendido las alarmas en más de una de las actuales escuderías, que incluso amenazan con abandonar la Fórmula 1 a medio plazo.Esas escuderías han encontrado un aliado en Jean Todt. El presidente de la FIA apuesta por respetar a los actuales protagonistas de este deporte en vez de volcarse en buscar nuevas marcas. “Para mí sería injusto menospreciar a los suministradores de motores que forman parte del deporte en estos momentos y prestar más atención a simplemente otras marcas que podrían llegar en el futuro, algo totalmente por decidir. A la vista de los recientes acontecimientos y de la situación por la que pasa el deporte en este preciso momento, es importante ver cuál será el mejor motor en el futuro, pero respetando la inversión que han hecho los ya presentes”, explicó el ex máximo responsable de Ferrari.Polémica con los nuevos motoresSobre los nuevos motores, Todt propone llegar a un acuerdo entre todas las partes, aunque respetando la normativa actual para no empezar de cero. “Estoy en contra de empezar con un desarrollo de motor completamente nuevo. Deberíamos aprovechar lo que hemos aprendido con las unidades de potencia actuales y permitir que los fabricantes que han estado invirtiendo realmente fuerte puedan sacar partido de todo ese trabajo y puedan aprovechar lo aprendido de cara a la próxima generación de motores. Prioritarios son los actuales fabricantes, pero animo también a que lleguen nuevos fabricantes al deporte”, sentenció.“Creo que cuando se implantaron los actuales motores era un movimiento interesante. No obstante, es cierto que estos motores son demasiado complicados y muy caros. Sin embargo, creo que estos motores representan un buen comienzo y una base desde la que partir para dar paso a la próxima generación de motores que será una evolución de lo que tenemos en estos momentos”, concluyó.