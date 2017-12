por scuderia ferrary » Ayer, 22:11

Helmut Marko, asesor de Red Bull y presumiblemente la persona que ascendió y echó a Daniil Kvyat de la F1, ha alabado al piloto ruso. De hecho, Marko cree que es mejor piloto que cualquiera de los dos que le han sustituido en Toro Rosso: Pierre Gasly y/o Brendon Hartley."Estoy totalmente de acuerdo en que Kvyat tiene más talento que Gasly o Hartley. Desgraciadamente, sólo mostró eso en su primer año de Toro Rosso y Red Bull. Desde entonces, sus actuaciones han caído drásticamente", ha declarado Marko según Motorsport Italia.Esta caída del rendimiento del 26 llegó por varias razones. Franz Tost, su antiguo jefe en Faenza, dijo recientemente que la principal causa fue que era demasiado optimista en la primera vuelta. Marko, sin embargo, alega otros infortunios mecánicos que le distanciaban de sus compañeros de equipo. Además, claro, del aspecto psicológico."Tenía problemas con los frenos y los neumáticos, problemas que –Daniel– Ricciardo no tenía, pero algo le ha sucedido desde un punto de vista mental. Perdió velocidad y seguridad, y todavía no sabemos a qué se debe todo esto. Intenté varias cosas para tratar de que volviera a su nivel, pero no volvió a ser lo que era antes, y desafortunadamente no tenemos idea de lo que pasó", asegura Marko."Hubo demasiados incidentes en los inicios de las carreras y no reaccionó demasiado bien a estas situaciones, se metió en su caparazón y no quiso escuchar a nadie decir que es triste, porque recuerdo en Monza y Spa, cuando corrió en GP3, cuando logró demoler a sus rivales. Ha hecho carreras sensacionales", concluye la versión más melancólica del austríaco.