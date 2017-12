por scuderia ferrary » Ayer, 19:56

Desde hace años, el programa de jóvenes pilotos de Red Bull es la referencia entre jóvenes y todo un ejemplo a seguir para el resto de equipos de F1. Es –y fue– a la par que feroz e injusto, efectivo, y eso es lo que cuenta en el Gran Circo.Un programa de este estilo tiene un funcionamiento muy simple. Cuando un piloto de karting o de fórmulas menores parece destacar por encima del resto –resultados y un extra que le dé un valor especial–, un equipo (llámase Red Bull, McLaren, Ferrari, Renault o Mercedes) contacta con él para convertirle en su piloto.El equipo gana un talento en sus filas que podría llegar a la F1 y hacerles campeones. El ejemplo perfecto es el de Sebastian Vettel con Red Bull como –casi la única– culminación de un programa de desarrollo de pilotos.¿Y el piloto? El piloto pierde libertad, porque el equipo elegirá los campeonatos que correrá cada temporada y tendrá presión extra porque si no hay resultados, se acabó la vinculación. Pero por otra parte gana nombre y fama a nivel mundial, seguridad de no tener que demostrar nada a nadie y sobre todo, se ahorra el dinero que cuesta competir internacionalmente. Cada acuerdo es un mundo, pero el equipo podría hacer responsable de la mayoría de los –casi millonarios– gastosHablábamos de Red Bull al inicio porque su programa de desarrollo es el más famoso. El resto de equipos tiene en sus filas a algún piloto puntual normalmente. Lando Norris en McLaren, Sacha Fenestraz y Jack Aitken en Renault, George Russell en Mercedes, Charles Leclerc y Robert Shwartzman en Ferrari... Pero la lista de Red Bull siempre había sido mucho más extensa.Hasta 2015 aproximadamente podemos considerar que este programa ha sido una verdadera exquisitez. Muchísimos pilotos han llegado a F1 como Sebastian Vettel, Jaime Alguersuari, Carlos Sainz, Max Verstappen, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, etc. Y uno de ellos ha sido tetracampeón del mundo, como anunciábamos antes.Sin embargo, parece que desde ese 2015 cuando Sainz y Verstappen dan el paso a la Fórmula 1 un año después de Kvyat, se han apagado las estrellas jóvenes de Red Bull. En ese momento se deshicieron de Antonio Félix da Costa y desde entonces, de pilotos como Luis Leeds, Sergio Sette Camara y también en el pasado de nombres como Robert Wickens, Neel Jani, Antonio Garcia, Michael Ammermüller y Brendon Hartley, que ha sido rescatado para regresar a la F1 en 2017 y 2018.Todas las señales parecen indicar una clara caída del nivel del talento de los jóvenes pilotos de Red Bull hoy en día, y el ejemplo claro es la alineación de pilotos para 2018 en Toro Rosso, con un Pierre Gasly y un Brendon Hartley que tienen menos talento que Daniil Kvyat. No lo digo yo, lo dice el asesor de Red Bull y director de esta academia, Helmut Marko.Esta es la evidencia más clara y es que los pilotos actuales de F1 en Toro Rosso están fichados como solución extrema a la marcha de Carlos Sainz a Renault y la imposibilidad psicológica de Kvyat de seguir en F1 a corto plazo, no por talento o porque hayan cosechado los resultados que Red Bull quería en el pasado reciente.Ahora mismo en la academia de desarrollo de la marca de las bebidas energéticas tenemos al británico Dan Ticktum. Para los que le hemos seguido durante toda la temporada en la Fórmula Renault Eurocup 2.0 sabemos que no ha brillado en exceso esta temporada regular. Sin embargo, llegó el GP de Macao de F3 y se llevó una increíble victoria extremadamente meritoria. Luego, debutó en la última cita de la GP3 en Abu Dabi y logró un increíblemente meritorio podio también.Compitió ese fin de semana con el finés Niko Kari, que ha estado todo el año en GP3 y a pesar de la última victoria en Abu Dabi, apenas ha logrado meterse en el Top 10 en un campeonato donde todos los coches son iguales de base. Al ser su temporada de rookie en GP3, Red Bull le dará otra oportunidad, aunque si no queda al menos entre los tres primeros en 2018 muy probablemente quedará fuera del programa.De nuevo en la Eurocup 2.0, este año han competido dos pilotos de Red Bull, Neil Verhagen y Richard Verschoor. Empecemos con el holandés Verschoor. Doble campeón de la F4 en 2016, ha acabado noveno en el Campeonato y sólo ha conseguido un podio. ¿Resultado? Ha sido la última víctima de Red Bull dado que ya ha sido desvinculado del programa del equipo austríaco.Verschoor seguirá en 2018 en la Eurocup 2.0, en el que será su segundo año en la categoría. El holandés de 16 años afirmó que antes de la última cita Helmut Marko le llamó y le dijo que no contaban con él en el futuro."Red Bull principalmente sólo me ha añadido presión. Han sido una gran publicidad y ayuda económica para mí, pero aparte de eso, sólo me han presionado. No creo que vaya a extrañarles", citaba Verschoor según publica el portal estadounidense Motorsport.com.Pero así es el programa de Red Bull, lo que te da, te quita. Y como decíamos al inicio, parece desde fuera como algo injusto. ¿Por qué a Kari le permiten otro año en GP3 y a Verschoor no? Verschoor tiene mejores registros en sus inicios y es más joven y ha igualado los resultados de Kari en una categoría bastante parecida.Los resultados de Neil Verhagen tampoco han sido espectaculares en 2017, dado que sólo ha sumado un podio este año y ha sido 11º en la clasificación global de la Eurocup 2.0 esta temporada.Por último, el único piloto que en 2017 ha tenido un éxito real, Pierre Gasly. Después de ganar la GP2 –en su cuarta temporada– el año pasado, el francés ha rozado el título de la Súper Fórmula Japonesa y ha logrado debutar en F1.... ¿Y EL FUTURO?En la lista que les planteaba al inicio, pueden ver como cada equipo puntero tiene grandísimas promesas en sus filas y todo parece indicar que llegarán muy pronto a la F1 y lo harán con muchísima fuerza.Charles Leclerc debutará en 2018 con Alfa Romeo Sauber y si le han visto en las últimas dos temporadas, no ha tenido rival ni en GP3 ni en Fórmula 2, se ha llevado sin respuesta posible ambos títulos de forma consecutiva y ambos como rookie. Muy pronto estará en Ferrari, sin duda.En Mercedes tienen a un Esteban Ocon que también como rookie y de forma consecutiva se llevó la Fórmula 3 Europea y la GP3. Desde entonces, medio año en Manor y este 2017 completo con Force India, donde ha brillado y ha sido una de las revelaciones del año.Además, la marca de la estrella cuenta con el británico George Russell, que ya ha hecho varios test con ellos y Force India y que se ha proclamado campeón de la GP3 este año. Le veremos en F2 en 2018 junto al ya tercer piloto de McLaren, un Lando Norris que viene de ganar la F4 Británica y la Fórmula 3 Europea.Todos estos resultados son realmente impresionantes, mientras que no parece que ni Ticktum, ni Kari, ni Verhagen vayan a poder brillar de este modo en 2018. Sin ir más lejos, Ticktum, Verhagen y Verschoor han sido arrollados por el argentino Sacha Fenestraz este año, un Fenestraz que ya está en la academia de Renault.En el pasado, la academia de Red Bull ha sido un ejemplo para todos los equipos y de nuevo, ha cosechado un éxito increíble y seguro que lo seguirá haciendo la próxima década con Ricciardo, Verstappen y Sainz, pero el futuro parece mucho más oscuro para un programa de desarrollo que tiene un modelo que podría haberse quedado obsoleto y donde todo apunta a que los próximos años, serán complicados para ellos.