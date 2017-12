por scuderia ferrary » Ayer, 19:47

Ferrari mantendrá a sus figuras más importantes para la temporada 2018. Aunque la Scuderia luchó firmemente este año contra Mercedes por los títulos, finalmente tras una segunda parte de año con mala suerte, los de Brackley volvieron a ampliar la sequía de campeonatos del equipo rojo.Rabia en las filas rojas y es que ya se sabe lo que pasa, pues según Bernie Ecclestone, cuando Ferrari no gana, "entran en pánico". Con 2017 ya terminado, ahora tienen un reto nuevo por delante y es intentar volver a imponerse.Sergio Marchionne, presidente de Ferrari, aprovechó la comida navideña que celebra la Scuderia cada año, para describir la estrategia 2018 y el nuevo organigrama del equipo para la campaña que llega en unos días. Ante las atentas miradas de Maurizio Arrivabene y Mattia Binotto, el italiano se pronunció. También estaba allí el periodista Leo Turrini, siempre cercano a los de Maranello, que asegura que Ferrari seguirá por el mismo sendero."No me gusta la revolución y no habrá una. Simone Resta continuará dibujando el coche, espero que con la ayuda del jubilado Rory Byrne", ha escrito Turrini, sobre las palabras de Marchionne, en el espacio que tiene en el diario italiano Quotidiano."Cardile cuidará la aerodinámica y Corrado Iotti, la unidad de potencia. Diego Ioverno, un buen director de pista, pasará a llevar tareas internos y su puesto lo ocupará Jock Clear, actual jefe de ingeniería. Éste es el equipo 2018. No sé si es un equipo de ensueño, pero seguro que intentarán ganar", ha añadido para finalizar.