El director general de Liberty Media, Ross Brawn, ha alabado el trabajo de investigación y desarrollado que ha elaborado su equipo durante su primer año al mando de la Fórmula 1 para entender mejor el impacto de la aerodinámica en un Fórmula 1.El departamento que se ha encargado de estudiarlo está liderado por el ex jefe de aerodinámica de Williams Jason Somerville y ha estado trabajando durante todo el año con el modelo de Manor de 2017. "Queríamos tener un modelo genérico que pudiéramos usar para el modelado CFD –de dinámica computacional de fluidos– para al menos darnos una base. Sabemos que el Manor no es un coche de primera línea, pero la geometría es la misma en este 2017", asegura Brawn en declaraciones recogidas por ESPN.Una vez terminada la temporada, el trabajo se va a incrementar porque ya pueden empezar a investigar con los coches de todos los equipos. "Los equipos van a comenzar a darnos sus coches de 2017 para tener modelos más representativos que analizar. Hemos establecido acuerdos de confidencialidad con los equipos y van a comenzar a proporcionarnos modelos representativos para ejecutar en nuestro programa de CFD", insiste.En total, Brawn asegura que el equipo de desarrollo está prácticamente al completo, pero aún hay margen de mejora para 2018. "Yo diría que el equipo de personas que estamos armando está un 75% completo, hay un par más para unirnos en el nuevo año, y todo va muy bien. El próximo año se demostrará lo que estamos tratando de hacer", revela."Una de las cosas interesantes para nosotros es que no tenemos las limitaciones en la tecnología CFD y la capacidad que los equipos tienen con las regulaciones. Tienen reglas bastante estrictas sobre cuánto CFD pueden hacer y qué tipo de procesos pueden usar", agrega.Brawn asegura que ver las diferencias entre los distintos coches es lo que les dará la oportunidad de mejorar. "La capacidad que tenemos y nuestra capacidad de hacer lo que tenemos que hacer es muy superior a cualquier equipo de Fórmula 1", concluye.