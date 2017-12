por GTO » Hoy, 09:38

El ex Supremo de la F1 sigue sin pelos en la lengua

Ecclestone: "Beneficiamos muchas veces a Ferrari para que fueran los mejores"







Bernie Ecclestone no se ha mostrado sorprendido de la habitual y permanente amenaza de abandonar la Fórmula 1 que ha protagonizado Ferrari. Las ha sufrido varias veces, y sabe cómo atacar el argumento."Es el típico juego sucio suyo, cuando no ganan durante un tiempo y entran en estado de pánico. Mosley (ex presidente de la FIA) y yo, podemos hacer una larga lista de las veces que beneficiamos a Ferrari para que fueran los mejores, aunque ellos siempre lo niegan", afirma en el alemán Sonntasgblick.E insiste en uno de sus viejos mantras, el de que la democracia no cabe en la dirección de la Fórmula 1. "La democracia ahí es imposible. Los nuevos dueños de la F1 tendrán que darse cuenta porque no han logrado nada todavía".