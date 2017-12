por GTO » Hoy, 16:58

“Alonso tenía la llave de su cárcel y no la ha sabido abrir”El padre de Jaime Alguersuari carga con dureza contra el piloto asturiano“Alonso tenía la llave de su cárcel y no la ha sabido abrir”Fernando Alonso, piloto de McLaren Fórmula 1 (Andrej Isakovic / AFP)El asturiano Fernando Alonso ha sido objeto de duras críticas por parte de Jaime Alguersuari, padre el expiloto de Fórmula 1 y promotor de eventos relacionados con el motor. El también periodista se ha quedado a gusto despachándose contra el piloto de McLaren al que ha señalado como principal culpable de sus escasos éxitos sobre el asfalto en las últimas temporadas.En una entrevista en el Diari Ara, Alguersuari plantea sus dudas sobre la posibilidad de que Alonso vuelva a ser campeón del mundo. “La pregunta adecuada sería si cambiará su manera de ser para ser campeón. Está claro que él un día se planteó que ‘La F1 soy yo o no será’. Sucedió dos veces, pero con el talento indiscutible que tiene podría haber ganado el Mundial siete u ocho veces, saltando siempre entre los mejores equipos... y lo ha hecho al revés”, opina.Alonso se equivoca buscando el error en los demás y no en él”JAIME ALGUERSUARI SR.Buen conocedor del mundo de las cuatro ruedas tras una longeva carrera como periodista, editor de revistas y promotor de eventos, Alguersuari se pregunta el porqué de las malas decisiones de Fernando Alonso. “Porque se equivoca buscando permanentemente la respuesta en el error de los demás, cuando la respuesta está en él mismo. Ha tenido la llave de su cárcel y no la ha sabido abrir”, concluye.En otro orden de cosas, Alguersuari se congratula ante el probable regreso de Robert Kubica a la Fórmula 1. “Ojalá sea cierto, tiene mucho talento. Sería una noticia que confirmaría la imperiosa necesidad de tener talento. Pero habrá que esperar, y veremos si su velocidad sobre los otros candidatos tiene más peso que el dinero que puedan aportar. La F1 necesita estímulos para renovarse”, señala.