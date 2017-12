por GTO » Ayer, 22:42

ENTREVISTA A ZAK BROWN, JEFE DE MCLARENMcLaren hubiera luchado con Red Bull sin Honda: "Esperamos podios en 2018"El máximo responsable de McLaren, Zak Brown, hace un repaso de la temporada, de los desafíos que ha supuesto el nivel de Honda, y de la relación y planes con el piloto español para el futuroZak Brown, máximo responsable de McLaren.“Nos gustaría que Fernado acabara con nosotros su carrera deportiva, no solo su carrera en Fórmula 1. Nos gustaría mantenerle en la familia durante mucho tiempo, él está muy asentado aquí, el equipo disfruta con él. Esperemos seguir corriendo juntos durante mucho tiempo”. Zak Brown quiere a Fernando Alonso incluso después de su retirada de la disciplina, confirmando la sintonía que se respira con McLaren, especialmente desde que el americano llegara a la dirección del equipo británico.Brown ofrecía este fin de semana una larga entrevista al canal británico 'Sky' en la que tocaba numerosos temas para resumir la pasada temporada. Entre ellos, la relación y el futuro con el piloto español, las dificultades con Honda o el esperanzador futuro con Renault, con quien el americano espera que McLaren vuelva al podio el próximo año.El apoyo a Alonso para Le MansAl igual que ocurriera con Indianápolis y Daytona, Brown apoya los planes del español al margen de la F1. “En Renault no tendrían problemas para que corriera en Le Mans, porque ellos no compiten allí. Fernando quiere hacer la carrera, nosotros somos carreristas, esto es lo bueno de McLaren, como en los viejos tiempos: los de Andretti, Hill que eran pilotos de muchas disciplinas. A mí me gustaría ver a Fernando correr todos los fines de semana, mejor que verle en otras actividades. Creo que le mantiene muy en forma, y mejor con la experiencia que gana… Es mejor piloto ahora que cuando hizo las 500 Millas, ahora sabe pasar curvas a 320 km/h, algo que no ocurre en la Fórmula 1”, comentaba el americano entre sonrisas.Tuka Rocha y Rodrigo Dantas, el compañero de Felipe Massa en las 500 Millas de karting, protagonizaron un enfrentamiento físico que previamente habían mantenido en el asfaltoEn cuanto a las 24 Horas con Toyota, “Fernando probó el coche, y lo disfrutó. Hemos tenido conversaciones, creo que tiene un par de opciones sobre la mesa, y quiere asegurarse de que puede ganar si la hace. Por nuestra parte no queremos que pueda ir en contra de nuestro programa. Creo que tomará una decisión pronto sobre si va el próximo año o no”, para reafirmarse a continuación en sus intenciones de mantener su relación con el piloto español a largo plazo."Muy difícil para Fernando y Stoffel"Respecto a la pasada temporada, Brown comentaba sobre sus dos pilotos que “han estado fantásticos, aunque Fernando ha tenido que estar muy frustrado. Por ejemplo, después de hacer un gran trabajo en Spa en los entrenamientos, a las tres vueltas estaba atrás. Stoffel también han tenido muchos problemas. Han dado todo con una gran actitud. Ambos han sido magníficos con el equipo, y ha tenido que ser muy difícil para ellos. Cuando llevas quince carreras en el campeonato puedes empezar con la cuenta atrás para el final, pero cuando llevas cinco carreras y comienzas esa cuenta atrás, es una temporada que se hace muy larga”.Mientras se dilucida qué federación se hace con el control de las pruebas por montaña, Luis Alberto Hernando las ha ganado todas. En esta entrevista explica cómo ha llegado a la elite“Fernando ha pilotado tan bien como siempre, ha estado increíble”, apuntaba sobre el rendimiento en la pista, con una especial comprensión hacia Vandoorne. “Stoffel a veces se lo ha puesto difícil a Fernando, pero en ocasiones las diferencias con él parecían muy grandes desde fuera, aunque nosotros sabíamos dentro que hacíamos algo diferente en su coche. En algunas pistas no había estado antes, sufría con la fiabilidad y no podía aprender las pistas. Fernando tiene dieciséis años de experiencia, y si tenía un programa de cinco vueltas no tenía que aprenderse las pistas y Stoffel sí. Ha sido un gran aprendizaje, que le hará un mejor piloto”."Hemos manejado bien la situación"Respecto Honda, Brown reconocía que “al final de año mejoró la fiabilidad, el motor mejoró, el chasis mejoró muchísimo, nuestro distribuidor de combustibles también, pero seguiamos lejos de las velocidades máximas en los 'speed trap'. Mejoramos durante todo el año, buena prueba de ninguno, ni McLaren ni Honda, nos rendimos hasta la última vuelta”. Aunque desde la pretemporada en Montmeló ya era evidente la necesidad de cambiar el rumbo. “Ha habido muchos desafíos este año, pero la situación de Honda fue extremadamente difícil. No solo era la pista, porque eso también nos hacía mucho más difícil conseguir patrocinadores. Con dos de los mejores pilotos del mundo que quieres mantener no resultaba fácil, porque ellos quieren ganar carreras. Esto ha sido lo más difícil. Pero creo que lo hemos manejado bien, como el hecho de ver hacia dónde vamos hacia el futuro”.“Sabíamos que teníamos problemas en Barcelona, y desde entonces trabajamos mucho durante seis meses para buscar soluciones que nos hicieran más competitivos en 2018. Despues de intentar conseguir de muchas formas y maneras una solución como ya se ha contado pudimos lograrlo. Tres años en Fórmula 1 son muy largos, así que teníamos que cambiar de dirección, creo que la decisión que tomamos es la más adecuada para McLaren. Estamos muy agradecidos a Honda, es una gran compañía, con gente magnífica. La relación era fuerte y lo sigue siendo, les deseamos lo mejor, pero teníamos que tomar decisiones duras en beneficio de nuestros mejores intereses”. Pero Brown tampoco rechazaba otro futuro en común con Honda. “Nunca digas nunca: desde luego que volveríamos con ellos, hemos ganados campeonatos, saben lo que están haciendo, pero por una serie de razones no lo han conseguido ahora. Mantenemos muy buena relación, así que no se puede decir nunca en este deporte".El responsable de Renault en Fórmula 1 ha asegurado que en la pretemporada buscará fiabilidad por encima de cualquier otra cosa, un aspecto del que ha carecido McLaren en los últimos años"Estamos muy cómodos con Renault"Entonces, ¿dónde hubiera estado McLaren de no ser por el hándicap de Honda? “Todos los equipos tenemos datos que te muestran dónde estás. Creo que estábamos con Red Bull, algunas carreras nos hubieran ganado, otras nosotros a ellos. Ganaron tres, así que creo que nosotros tenemos un gran chasis. Aquí la gente ha hecho un gran trabajo. Todo lo que hemos desarrollado lo hemos puesto en el coche, así que la correlación es muy buena”.Sin embargo de cara a 2018, también se le planteaba a Brown la incertidumbre que pueden generar los problemas de fiabilidad de final de temporada sufridos por Renault, con México como punto crítico. ¿No hay preocupaciones en McLaren al respecto? “Bueno, allí dominaron y ganaron la carrera de forma contundente. En Renault han tenido la potencia todo el año, y cuando la han intentado utilizar han tenido estos problemas de fiabilidad. Creo que los han identificado, estoy contento porque han hecho las pruebas al final de este año para el que viene. El problema de México fue puntual, por la altura y los reglajes incorrectos. Uno siempre está preocupado por muchas cosas, chasis, pilotos, motor… Pero estamos muy cómodos con nuestra decisión".Para la próxima temporada Brown insinuaba alguna sorpresa con el nuevo monoplaza, “tenemos nuevos socios a bordo, un coche competitivo, y esperamos que ambos pilotos luchen entre sí sin echarse de la pista”, bromeaba, “esperamos luchar por podios. Ganar va a ser difícil porque Mercedes, Ferrari y Red Bull son grandes equipos con grandes presupuestos. Pero esperemos que los pilotos puedan descorchar el champán”. ¿Sería un fracaso no terminar terceros o cuartos el próximo año? “Viniendo de la novena posición de este año, seguro que mejoramos. Pero os gustaría estar terceros o cuartos, luchando delante”.