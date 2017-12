por GTO » 21 Diciembre 2017, 16:06

Mercedes sigue reforzándose ante las amenazas de FerrariBottas y Vettel en el GP Brasil 2017Adrián ManceboMercedes sigue reclutando nuevos ingenieros ante la posibilidad de mejora de Ferrari para la próxima temporada.El equipo Mercedes ha decidido reforzarse ante la mejora experimentada por Ferrari esta temporada y ante la posibilidad de que vuelvan aún más fuertes la temporada de F1 2018. Lorenzo Sassi, ex dirigente del departamento de motores de Maranello, habría fichado por Mercedes.Lorenzo Sassi, quien fuese el jefe del departamento de motores de Ferrari, dejó de formar parte del equipo de Maranello el pasado mes de julio, según confirmó el propio Sergio Marchione en aquel entonces. No se supo, sin embargo, donde continuaría su carrera profesional.Según los rumores conocidos en los últimos días, publicados por AS y Marca, Sassi habría sido fichado por el equipo Mercedes. Su trabajo ahora estaría centrado en el departamento de motores, los más potentes y fiables de la parrilla, que se desarrollan y construyen en Brusworth, Inglaterra.En 2017, Ferrari demostró que era capaz de mejorar su motor a todos los niveles para llegar a pelear con Mercedes en gran parte de los circuitos de la temporada. Ahora los alemanes se hacen con quien era el máximo dirigente de este departamento, quitándole de esta forma uno de los principales activos del equipo.Sassi no es el primer refuerzo de Mercedes procedente desde el equipo Ferrari. En los últimos años, los cuatro veces campeones del mundo han contratado a James Allison como jefe técnico y a Aldo Costa, diseñador. Dos personas que no salieron de la mejor forma del equipo italiano pero que en Mercedes han triunfado.Ferrari ha vuelto a tener potencial para luchar por un título mundial de F1 por primera vez desde el año 2012. Sin embargo, distintos errores de gestión del equipo y problemas de fiabilidad que Mercedes apenas ha tenido, han impedido que Sebastian Vettel llegue al final de la temporada con posibilidades de hacerse el título.Ferrari lleva sin ganar un título mundial desde el año 2008, cuando fueron campeones de constructores, y rumores como la marcha de uno de los jefes de uno de los principales departamentos de la escudería, no es en absoluto una buena noticia.Ni Ferrari ni Mercedes han confirmado ni desmentido la información ni, por tanto, se conoce recambio a Sassi. Veremos si el equipo de Maranello puede mover ficha rápidamente y sorprender a Mercedes a principios de la próxima temporada. Que los dos estén igualados, solo pueden ser buenas noticias para la F1.