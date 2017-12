por Trupon » Hoy, 13:35

Finlandia prepara "el mayor circuito en Europa en 25 años"

Entrevistamos al presidente de la Federación de Automovilismo de Finlandia

¿Cómo hace un país con tan poca población para tener el 5º mejor registro de la historia?

TOMÁS SLAFER | 24 DIC 2017Desde inicios del actual año, han empezado los rumores desde Finlandia que apuntaban a que el país nórdico estaba preparando un circuito con homologación Grado 1 de la FIA para organizar el que sería su primer Gran Premio de Fórmula 1.El circuito no es sólo un proyecto. Tiene página web, tiene proyectos para aplicaciones para carreras sobre asfalto y varias versiones de rallycross y ha sido confirmado para el Campeonato de MotoGP para 2019. Y tiene nombre, el Kymi Ring.Cualquiera que tenga una conexión a Internet puede conocer algunos datos sobre este nuevo complejo deportivo. Pero para saber los detalles reales, lo mejor es hablar con el presidente de la Federación Finlandesa de Automovilismo –AKK–, Tatu Lehmuskallio."No tenemos un Gran Premio de F1 en Finlandia porque hasta ahora no hemos tenido un circuito que cumpliese con las especificaciones de la FIA. Pero mientras hablamos estamos construyendo un circuito a unos 50 minutos de Helsinki. Será el mayor lugar de carreras construido en Europa en los últimos 25 años", ha desvelado Lehmuskallio en una entrevista con SoyMotor.com."Será de unos 4,5 ó 4,6 kilómetros de longitud y con una recta principal de más de un kilómetro. Además, ya tenemos el acuerdo para organizar una carrera de MotoGP para 2019 ó 2020. Y por supuesto que también estamos explorando la posibilidad de organizar un GP de Finlandia de Fórmula 1 en el futuro en este circuito. Estamos listos para aceptar el desafío", agrega.EL TALENTO CONTRA LAS CONDICIONESFinlandia. Toda una referencia a nivel mundial por varios aspectos como el modelo escolar, el desarrollo tecnológico o... la Fórmula 1. Sí, porque a nivel de palmarés histórico, Finlandia es el quinto mejor país empatado con Australia, Austria y Francia. Todo esto, con una población que apenas supera los cinco millones de habitantes.Helsinki, su capital, es una de las ciudades más cálidas y durante siete meses en un año normal, las temperaturas medias no llegan a los números positivos en grados Celsius. Julio, el mes más caluroso, vemos temperaturas medias que apenas superan los 15ºC.Es decir, Finlandia es un país con muy pocos habitantes y condiciones realmente complicadas para rodar en un circuito –que no esté congelado o nevado–, pero incluso así, hoy en día tienen a dos pilotos en F1, uno en GP3 en el programa de Red Bull, uno en la Euroformula Open con Campos Racing, hasta siete pilotos y un equipo en la Fórmula 4 Española y cinco pilotos y dos equipos en la F4 SMP."Tenemos a muchos pilotos hoy en día. La explicación que te puedo dar es algo que la gente se olvida normalmente. Y es que el fútbol no es deporte mayoritario en Finlandia, lo que significa que muchos jóvenes están más interesado en otros deportes que no sean el fútbol, que es lo que sucede en Italia, Francia o España", ha citado Lehmuskallio."En Finlandia tener una trayectoria en automovilismo es igual de válido que en fútbol, algo que no ocurre en otros países. Esa es una razón, la otra es el legado. Una vez consigues a alguien que demuestre que puedes triunfar en un país pequeño, haces que cualquier otro joven que lo esté viendo piense que él también puede conseguirlo", ha añadido."Eso ocurrió en el pasado con el WRC y luego con Keke Rosberg en F1. Si Keke puede ser campeón del mundo, cualquiera en Finlandia puede conseguirlo. Eso ha llevado a un concepto muy sano en el sentido en el que los jóvenes pilotos de Finlandia creen que no hace falta tener los contactos o un programa de desarrollo específico, siempre que seas más rápido que los otros, todo llegará", ha especificado el finés. "Para que veas otro ejemplo, en la temporada de 2017 ningún otro país ha sumado tantos puntos en Fórmula 1 como Finlandia. En el WRC Finlandia también ha sido el mejor país".Según Lehmuskallio, la base del automovilismo en Finlandia tiene un nivel tan alto que permite que cualquier piloto que gane en sus pruebas nacionales, sepa que ya tiene el talento como para competir internacionalmente. Tanto en circuitos como en pruebas como rally o rallycross. Los pilotos que destacan en dichas categorías, son fichados para el programa de desarrollo de la AKK, por donde han pasado Bottas o Kimi Räikkönen."El nivel nacional del karting es muy alto. Por ejemplo, el Campeonato de Rally de Finlandia es el más competitivo del mundo, es más difícil que ganar el Europeo. En monoplazas es lo mismo. El talento es tan grande que para ser el mejor de Finlandia, realmente debes ser bueno"."Tenemos un sistema donde escogemos a los pilotos jóvenes entre 12 y 14 años de karting y crosskarting y les ponemos en un programa de desarrollo especial. Por ese programa han pasado pilotos como Räikkönen o Bottas. No tenemos allí a un gran número de pilotos, pero todos son de clase mundial. No llenamos el equipo porque sí, si lo tenemos en el programa es porque realmente tiene mucho talento".Pero... ¿cómo entrenan los jóvenes pilotos de karting finlandeses si durante la gran mayoría del año el asfaltos de los circuitos tienen que estar congelado? Aquí reside la clave del talento completo de los jóvenes pilotos de la AKK, porque nos cuenta su presidente que les hacen entrenar en todo tipo de condiciones. Literalmente."Diría que la temporada de carreras en los circuitos dura más o menos desde finales de marzo hasta inicios de octubre. Y además, nuestros pilotos de circuitos prueban cuando son jóvenes en otras disciplinas y la conducción sobre nieve, hielo, lluvia. Así, sus habilidades al volante son mayores. Esto es un extra que los pilotos finlandeses tienen y el resto no", ha asegurado el finés.Ante la aparente dificultad de Räikkönen por conseguir su bicampeonato –o eso parece– antes de empezar la temporada de 2018, la esperanza finlandesa reside en la figura de Valtteri Bottas. El 77 ha conseguido cuatro Poles y tres victorias en 2017, pero... ¿puede ser campeón del mundo?"Por supuesto. Valtteri se ha dado cuenta esta temporada cuán bueno es Hamilton y cuán bueno es Vettel realmente. Y ahora él tiene un coche con el que puede ganar y ha demostrado que puede ser mejor que el resto, ha conseguido Poles y ha ganado carreras. Si ha sido tercero o cuarto en casi todas las carreras y quinto o sexto en las clasificaciones, entonces sería como un sueño. Pero ha demostrado que puede ser el más rápido en pista, así que por qué no. Aunque ganar un Mundial es completamente diferente a ganar alguna carrera. Debes tener las tácticas, la experiencia, y allí él debe aprender más que sus rivales", indica Lehmuskallio.TELEVISIÓN DE PAGO VS. TELEVISIÓN GRATUITAAdemás, Lehmuskallio ha sido durante casi dos décadas en el encargado de negociar con la FOM y la F1 la adquisición de los derechos televisivos para el canal finlandés MTV Finland. Estos últimos diez años ha optado una modalidad de pago, pero antes de 2007 era un canal de pago. Una situación similar a la que hay en España.La mayoría de países europeos emitían la Fórmula 1 en abierto y prácticamente todos han mutado a un sistema de canales de pago. Dice Lehmuskallio que este cambio te resta más de un 60% de los espectadores, pero hace que el negocio sea más viable."Antes era un canal gratuito, eso fue hasta 2007, y después se convirtió en un canal de pago. El número de espectadores cambió mucho entonces, pero el negocio era mejor. En la televisión gratuita tienes un número cerrado de espacios publicitarios. Cuando dábamos la F1 por ese canal gratuito, los espacios publicitarios de las carreras eran los más caros de Finlandia. La única forma de alcanzar la cifra que pedía la FOM para los derechos era cambiarnos a un modelo de negocio de un canal de pago, lo que resultó ser muy positivo porque la F1 es por lejos la mayor producción de una televisión de pago en Finlandia, por su popularidad", explica el finés."Pero claro que el número de espectadores no era el mismo que con un canal de aire, aunque para la empresa, el resultado comercial era más favorable con el modelo de un canal de pago antes que uno gratuito. Los espectadores que puedes tener en un cala de pago son un 30-35% de lo que podrías tener en un canal gratuito. Digamos que más o menos por cada 100 espectadores que tendrías en un canal gratuito, tendrás 35 en una versión de pago", concluye Lehmuskallio.