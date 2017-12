Yo tengo otra contada por una fuente de primera mano (no puedo dar nombres, sabrán entender) y es de la época cuando don Flavio una vez adquiridas la mayoría de las acciones de aquella empresa para comercializar motores Renault en la F1 (aquel asunto Mecachrome - Supertec), hubo una reunión que trataría temas motorísticos y que a pesar de los consejos de sus motoristas para que no intervenga, pero no pudo con su genio... decirles la vergënza que pasó Briatore al salir de esa reunión (en donde estaban presentes motoristas de la categoría) fue tal, quedó tan mal parado (obviamente porque no tiene idea de lo que es un simple tornillo) que a partir de ahí quedó muy resentido con las 3/4 partes del paddock por haberse sentido como un verdadero idiota