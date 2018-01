por GTO » Hoy, 16:41

La F1 se prepara para un 2018 lleno de rumores de fichajesEl futuro de Alonso, Sainz, Ricciardo o Bottas será una de las principales incógnitas de la temporada 2018El nuevo año 2018 se antoja apasionante en la Fórmula 1. No sólo por conocer si Mercedes puede mantener su hegemonía ante Ferrari o Red Bull y si Alonso podrá batallar por triunfos con el motor Renault, sino también por los rumores sobre el futuro de los pilotos. El mercado de pilotos, temporada tras temporada, es uno de los temas principales en el paddock de todas las citas del calendario del Mundial de F1 y el 2018 se antoja como un año en el que puede haber muchas sorpresas. Tras un 2017 en el que la renovación de Bottas y Raikkonen por un año con sus respectivas escuderías, la continuidad de Alonso en McLaren y el salto de Sainz a Renault han sido algunas de las principales noticias en este aspecto, se espera que esta campaña las fichas del dominó vuelvan a caer, en este caso, piezas principales que puedan marcar un nuevo futuro en la Fórmula 1.2018, una apuesta múltiple para AlonsoUna de las principales incógnitas es la de Ricciardo. El australiano, pese a las presiones a las que le ha impuesto Red Bull con declaraciones de su jefe, Chris Horner, o del asesor Helmut Marko, decidió no renovar su contrato con los de Milton Keynes. Max Verstappen lo hizo hasta 2021, aunque ello no le asegura a Red Bull que el holandés pueda marcharse al final de temporada si no consiguen mejorar su rendimiento con el motor Renault en pista, un propulsor que en 2017 les ha dado muchos problemas en un año en el que han estado un paso por detrás de Mercedes y Ferrari pese a que el cambio de la normativa técnica parecían favorecer a los austríacos.“El año que viene será un año muy importante para mí. Todos los años lo son en cierto modo, pero en 2018 habrá más cosas en la mente aparte de pilotar simplemente. Sé lo que quiero y lo que importa de verdad es el rendimiento y no el saco de billetes que puedas ganar. Lo que de verdad importa es tener la oportunidad de poder luchar por cosas significativas, como lo son las carreras y los campeonatos. Esa es la prioridad absoluta”, comentó Ricciardo en diciembre sobre su decisión a final de 2018. Eso sí, meses antes, se dejó querer por Mercedes y Ferrari y se mostró halagado por el interés que han mostrado en su fichaje.El futuro de Daniel está ligado al salto de calidad que espera que de su escudería este curso. Quiere luchar por triunfos de forma constante y si Red Bull no reacciona, podría cambiar de aires. Su decisión podría ser clave para marcar el futuro de Bottas con Mercedes y el de Raikkonen con Ferrari. El de Nastola fue muy criticado por el mal rendimiento que tuvo en la segunda mitad de la temporada y deberá mejorar en su segundo curso con las ‘flechas de plata’ para ganarse otra renovación. Si no es así, Ricciardo es uno de los grandes candidatos a dicho asiento, aunque seguido muy de cerca de Esteban Ocon tras la brillante temporada del francés con Force India que le ha convertido en la gran estrella del programa de jóvenes pilotos de los de la estrella.Por su parte, Kimi Raikkonen parece claro que vivirá su última temporada en Ferrari después de no haber sido capaz de rendir al nivel esperado en 2017, aunque sí supo asumir su rol de segundo piloto como compañero de Vettel sin dar problemas de convivencia con el germano. Ricciardo suena desde hace mucho tiempo como sustituto del campeón del mundo de 2007, y si finalmente no ficha por los de Maranello, los italianos deberán buscar alternativas en su cantera, con Leclerc o Giovinazzi en buena posición aunque todavía con poca experiencia para asumir un reto tan grande.Ricciardo, clave en el futuro de SainzSea como fuere, haga lo que haga el australiano, afectará directamente al futuro de Carlos Sainz . La prioridad de Red Bull sigue siendo mantener su actual pareja de pilotos en pista, pero están muy tranquilos, ya que saben que en la recámara tienen a un piloto de muchas garantías como Carlos Sainz. Todo un lujo para el equipo de Milton Keynes, visto que en su programa de pilotos (en plena reconstrucción) no cuenta con un piloto de la talla del madrileño ni por asombro. “Es por ese motivo que mantuvimos a Carlos Sainz en préstamo con Renault, por eso tenemos opciones a nuestro alrededor. Tenemos un seguro, pero nuestro objetivo principal es retener a la pareja que tenemos”, dijo Chris Horner el pasado mes de octubre.Alonso, de nuevo en el punto de miraOtro de los pilotos que centrará más rumores volverá a ser Fernando Alonso. Fue el gran protagonista del mercado de pilotos en 2017, aplazando en muchas ocasiones su decisión de continuar con McLaren. El español y el equipo inglés apuntaron finalmente que la renovación del asturiano era “a largo plazo”, aunque sólo aseguraron la presencia del ovetense en la F1 por un año más. Así pues, nos espera otro curso más lleno de especulaciones en relación al futuro de Fernando, que podría dejar la F1 y buscar nuevos retos en otras competiciones más allá de 2018 o continuar en el ‘Gran Circo’ si McLaren-Renault cumple con sus expectativas deportivas.Hamilton, a cerca de firmar un nuevo contratoSebastian Vettel, que renovó su contrato con Ferrari en 2017 hasta finales de 2020, no debería ser gran protagonista de los rumores de mercado, igual que Lewis Hamilton, que dejó claro a final de campaña que quiere cumplir su contrato con Mercedes (hasta 2018) en la F1 y espera firmar otro “a largo plazo” con un equipo que considera como su familia.