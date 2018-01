por GTO » Hoy, 16:55

ASÍ PLANTEAN SU ERA POST-MCLAREN¿Y si lo mejor está por llegar para Honda en la Fórmula 1?: "Su nuevo jefe es un número 1"Honda entra en una nueva etapa sin Fernando Alonso pero con un nuevo líder –Toyoharu Tanabe– y una hoja de ruta clara: más organización y más potencia para llamar a Red Bull a su puerta en 2019mos nuestros planes de futuro. Le hemos garantizado (...) que vamos a tener una alternativa en cuanto al motor. Fuimos a ver a Honda en Sakura, donde tienen una fábrica increíble. Y eso le convenció". Así cuenta Helmut Marko a 'Servus TV' cómo consiguió atar a Max Verstappen hasta 2020. "Creemos en Honda; estamos muy impresionados por su determinación por ganar", añadía esta semana. Quién sabe si Red Bull acabara usando motores Honda en 2019, porque aunque parezca una locura tras el calvario de McLaren, las cosas pueden dar un vuelco bien pronto.Así como McLaren y Alonso abrazan eufóricos a Renault, Honda también está pasando página con una sonrisa. Primero, por la oportunidad de enmendar sus errores con un equipo de perfil bajo (Toro Rosso) y sin tanta presión. También por una filosofía del motor que ven potente en cuanto la perfilen, pero esencialmente por un factor clave: Toyoharu Tanabe, el nuevo jefe de Honda F1 a partir de 2018. ¿El hombre adecuado (por fin) para sacarles del agujero? La prensa especializada nipona consultada por El Confidencial lo tiene claro. "Mejor que él no hay nadie; es un número 1".Fernando Alonso, en su última carrera del año, su tradicional carrera solidaria, ha manifestado que en 2018 hay motivos como para ser optimistas gracias al motor Renault"Tanabe es un auténtico 'racing-man'"Tanabe llega a Honda con dos misiones claras: La primera, levantar el vuelo que Yasuhisa Arai (2015) y Yusuke Hasegawa (2016-2017) han dejado al borde del abismo. Y la segunda, aún más difícil, cuadrar el perfil que buscan en Japón ante una situación límite: alguien ágil, que conozca bien el funcionamiento de la F1 y capaz de transformar todos los millones invertidos en un proyecto solvente cuanto antes. A falta de verle en faena, su currículum de momento ya le avala entre la prensa japonesa."Tanabe lleva en Honda desde los 80 y siguió en los 2000", cuentan desde Japón. "Cuando Honda se fue de la F1 en 2008, muchos ingenieros fueron a los coches de calle pero algunos siguieron en carreras; uno de ellos era Tanabe. Es un auténtico 'racing-man'", indican. No sólo como ingeniero de Jenson Button entre 2003 y 2007, sino también ligado estos años a la Indy Car americana, Tanabe vuelve a la F1 con la ventaja clave de no haberse separado nunca de los circuitos. Bajo Arai y Hasegawa –y pese a las buenas dotes técnicas de este último– Honda parecía ir sin rumbo en el 'paddock'."El éxito no radica sólo en una persona", matizan, "sino en las dinámicas que trae". Porque más que el talento técnico de Tanabe, la clave estará en cómo su carácter 'racing' puede traer la filosofía que busca Honda, más cercana a las dinámicas de la Fórmula 1 en cuanto a recursos, personal y desarrollo más rápido de mejoras. Según algunos, la tecla que necesitan para acabar ganando."Es alguien muy listo; una apuesta al 100%"Tanabe se apoyará en un nuevo jefe de operaciones, Yasuaki Asaki, que trabajará desde Sakura para coordinar lo que ya dibujan como una "revolución" interna. "El enfoque de Tanabe va a estar en el trabajo de la fábrica, porque necesitan alguien capaz de acelerar todos los procesos". De un único liderazgo pasan ahora a una responsabilidad compartida, con Tanabe supervisando el motor en pista... y siempre con un ojo en que todo cuadre en Sakura. Lo que intentó hacer (sin éxito) Hasegawa por su cuenta estos años.El desarrollo de Honda este año va con cinco meses de retrasoV. G.Hasegawa ha confesado que las predicciones de Honda para este año es terminar la temporada como debían haber estado en el GP de España"Al acabar las carreras, Hasegawa siempre volvía a la fábrica en Sakura. Lo llevaba todo, fuera y dentro del circuito. Era algo muy ineficiente, y Honda ha entendido que el liderazgo había que separarlo". Este sistema impedía que la fábrica solventara de forma coordinada todos los problemas del motor (uno de los grandes errores de Honda con McLaren). "Estos años han sido para afianzar una base en F1. Querían que hubiera un sólo líder para construir un buen sistema de comunicación. Y llegados a este punto, había ya que dividir tareas para trabajar de forma más rápida y dar el siguiente paso".La transición estaba orquestada desde hace tiempo y hasta pudo haber un cierto traspaso de poderes. En octubre, Tanabe acudió al GP de EEUU y no se separó de Hasegawa, a quien le une una buena relación desde que coincidieran en F1 en los 2000. "Son amigos; si no hubiera habido un acuerdo entre Hasegawa y Honda, Tanabe no hubiera aceptado el puesto. Tienen una relación muy japonesa como de hermano mayor y hermano pequeño". Y no sólo por amistad, también por una capacidad firme de liderazgo, no parecía haber nadie mejor que Tanabe."Tanabe es muy, muy listo", insisten en Japón. "En Sakura le ven como un número 1. Si Honda le ha cogido de Estados Unidos para la F1, es que es una apuesta decidida al 100%. Transmite una buena señal. Entre 2015 y 2017, no hubo una confianza tan al 100% en los jefes. Honda tenía un discurso de 'poder hacer' algo, pero se topó con un reto muy grande. Ahora ya saben que hay que dar otro paso, y necesitaban una apuesta firme".En Renault se muestran muy satisfechos con la progresión de su unidad de potencia durante 2017 y confían en dar otro paso adelante con su evolución en 2018Cómo reajustar la balanza entre coches y F1De momento, Tanabe ya parece tener claro su enfoque. "Ahora Honda va a centrarse en ver cómo aprovecha el talento de su departamento de producción para la F1. Hay trabajadores que están ya ahí y que pueden acabar en las carreras", resumen. Porque más que ingenieros de otros equipos, la apuesta parece enfocada más al talento de casa."En Sakura trabajan 1000 personas; sólo 300 en F1. Pero hay experiencias y talentos distintos. Hasta ahora, Honda veía la F1 como una herramienta publicitaria. A la producción de coches, en cambio, como una máquina de hacer dinero. Hasta 2017, creían que transferir recursos de los coches de calle a la Fórmula 1 significaba dejar de lado la producción, y por tanto olvidar lo importante. La balanza era muy desigual. Pero Honda se ha dado cuenta de que su imagen en Europa es muy importante, y por tanto deben equilibrarlo". De ahí que 2018 sí que pueda marcar realmente un nuevo inicio para Honda en la F1.Alonso no conseguía llegar ni a la parrilla. Honda quizás resuelva algún días sus problemas, pero a día de hoy está cosechando el mayor fracaso en la historia de este deporteTambién, de hecho, para simplificar objetivos. En Honda ya descartan que su presidente –Takahiro Hachigo– se inminiscuya en asuntos políticos como Sergio Marchionne, amenazando con sacar a Ferrari de la F1 en 2021 si no le convencen los nuevos motores. Será Tanabe quien acuda a las reuniones sobre el futuro, pero entendiendo que el contexto de Honda conlleva otras prioridades. "Es una marca que no se ocupa de la política, va un poco contra el espíritu samurái. Siempre luchan a través de la ingeniería". Y aunque "sólo con esto no ganas en F1", reconocen en Japón, sí encuadran el perfil serio y técnico de Tanabe como eje para centrarse ya al 100% en lo primordial: hacer un motor decente antes de poder mirar hacia arriba con las próximas reglas.¿Hay motor para dar la talla en 2018?El primer examen será 2018, quizás el punto que marcará el sentido de Honda en esta F1. En la ecuación, o reavivar los fantasmas de McLaren hasta cuestionar su razón de ser en el deporte, o una cierta recuperación que allane el terreno a trabajar con Red Bull en 2019. En cierto modo, como un 'todo o nada'.Porque una cosa será que Tanabe coja bien las riendas... y otra que el motor funcione. Pero sin casi cambios reglamentarios, el poco tiempo y todos los errores con McLaren, ¿por qué ser optimistas ante 2018? "La base del motor es buena", insisten, en un mensaje que ya contaron a este diario todo el 2017. "Uno de los grandes problemas con McLaren fueron las vibraciones: ocurría porque no conectaban bien el turbo y el MGU-H a altas velocidades. La solución está en camino y llevan meses trabajándola". De rematarse para el invierno, se disipará un problema clave. Pero hay más.Honda mejoró unas 3 décimas entre marzo y verano, y luego otras 3 hasta el otoño"Honda mejoró unas tres décimas entre marzo y verano, y luego otras tres entre verano y otoño", desvelan satisfechos. Si el MGU-H funciona y mantienen una buena evolución, ¿se podrían arrepentir McLaren y Alonso? "Es difícil que vayan a alcanzar pronto a Mercedes", reiteran en Japón. "Pero sí pueden llegar a Renault", subrayan como máxima ambición, también sujeto a que saquen más potencia al ICE (motor de combustión interna), donde ven margen de mejora. Entonces, ¿tiene Honda realmente los mimbres para hacer algo bueno a partir de ahora?"McLaren lo sabía... pero no lo decía"La historia con McLaren es agua pasada desde septiembre. Desde octubre, Honda ha estado en contacto continuo con Toro Rosso e incluso fijó este mes de diciembre como límite para probar el motor de 2018 con la caja de cambios incorporada. Las expectativas son más altas por cómo su nueva filosofía puede cuadrar bien en un equipo más pequeño como el italiano, con quienes buscan tener una comunicación más ágil y cercana, lejos del perfil de gran estructura necesitada de victorias como era McLaren. Y una vez fuera de Woking, puede surgir una versión de Honda hasta ahora desconocida por la mayoría.A final de año, en el GP de Brasil, ocurrió algo entre bambalinas. "El viernes, día de los libres, nunca se publica la hoja del 'speed-trap' (máximas velocidades punta), pero Honda tiene acceso a ella. Alonso marcó ese día 331,6 km/h, en 11º puesto. El sábado en clasificación, y sin poder cambiar el ajuste del motor, hizo 311,8 km/h (el último). Todos culparon a Honda. Hasegawa dijo en rueda de prensa que era por el motor, pero fuera de micrófono contó algo distinto. Insistía en que era también por efecto del 'drag' (resistencia al aire) que generaba el coche a través de la configuración que le habían ajustado ese día. Porque la speed-trap no mide tanto la potencia pura, también el efecto que genera el coche en las rectas".Entonces, ¿y si no era todo blanco y negro? "Es algo que Mclaren ya sabían, pero no lo decía en público", sostienen. En Honda siguen asumiendo la culpa en primera persona, pero apuntan –como ya hiciera el exmecánico Tetsuo Tsugawa a El Confidencial– que el McLaren de 2017 tenía ciertos puntos que podían perjudicar la velocidad en recta. Por ejemplo, ese alerón trasero más voluminoso y ancho respecto a otros coches.Fuentes cercanas a Honda afirman que, en ámbito privado, miembros de McLaren acabaron insinuando de distintas formas que la crisis también tenía su raíz en ciertas características del coche. Fue una conclusión deslizada en algunos corrillos durante los actos de despedida en Abu Dabi. De ahí que 2018 pueda ser clave: ¿está Honda amortizada o es una buena apuesta a largo plazo? Quizá sea cierto que haya algo especial en Sakura para que Red Bull (y Verstappen) ya sonrían ante un posible futuro juntos...