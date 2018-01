por scuderia ferrary » Ayer, 22:12

Aunque se ha hecho de rogar, Movistar+ finalmente se ha decidido por renovar el campeonato del mundo de Fórmula 1, categoría de la que tiene sus derechos televisivos desde hace ya varios años y cuyo contrato terminaba a finales de 2017.Sin embargo, según adelanta el periódico El Español, Movistar+ ha decidido renovar la Fórmula 1 para las próximas tres temporadas, pudiendo entonces seguir disfrutando de sus retransmisiones desde 2018 hasta finales de 2020. A partir de ese momento, no sabemos qué ocurrirá y si, por muy casual, vuelve la Fórmula 1 en abierto a España, algo de lo que no podemos disfrutar desde 2015.Este anuncio se hará oficial en los próximos días y la firma de la renovación de los derechos televisivos de la Fórmula 1 llega tras meses de negociaciones entre Movistar y Liberty Media, quienes a día de hoy cuentan con todos los derechos comerciales de la categoría reina, cerrando la puerta a emisiones online como en Netflix o en abierto. Por lo tanto, se mantendrá la emisión del actual canal Movistar+ F1 donde se retransmiten todas las carreras y programas especiales sobre el campeonato.Este nuevo contrato llega justo para el comienzo de la etapa de Fernando Alonso con McLaren y Renault, quienes intentarán volver a la senda de los podios y las victorias tras tres años muy complicados y frustrantes junto a Honda, quienes no le han permitido tener un motor competitivo para conseguir buenos resultados.