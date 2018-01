por GTO » Ayer, 21:13

Alfa Romeo es simplemente el patrocinador principal

SAUBER NIEGA QUE ALFA ROMEO HAYA TOMADO EL CONTROL DEL EQUIPOEl fundador de la estructura suiza asegura que los italianos son simplemente el patrocinador principal.El fundador de Sauber, Peter Sauber, no cree que la llegada de Alfa Romeo como patrocinador principal eche a un lado el nombre del equipo suizo. Desde 2018, la escudería pasa a llamarse Alfa Romeo Sauber, aunque su fundador asegura que no tiene nada que ver con un cambio en el control de la estructura.“El equipo no ha cambiado de dueño,”, explica al Neuer Zurcher Zeitung.Sauber retiro de la primera línea del equipo hace años para dejar paso a los nuevos inversores, aunque asegura que es difícil mantenerse a un lado. De hecho, asegura que no ve todas las carreras por televisión."Duele verlo desde la barrera; al menos deberíamos estar en el centro del campo y creo que eso también es posible. Para mí fue importante alejarme y no fue tan difícil, ya que los dos años anteriores fueron muy exigentes”, apunta.“Para sobrevivir como un equipo suizo durante 25 años en F1 es casi una misión imposible. Hoy, Sauber es el cuarto equipo más antiguo después de Ferrari, Williams y McLaren”, añade."SOBREVIVIR 25 AÑOS CON UN EQUIPO SUIZO EN F1 ES CASI IMPOSIBLE"La entrada de Alfa Romeo ha sido especialmente comentada en Italia, donde alguno ya denominan al equipo como Alfa Romeo, olvidándose de Sauber. Sin embargo, su fundador no cree que esto sea algo negativo, pues la marca italiana levanta pasiones en el país transalpino.“No creo. Tal vez suceda en Italia, y eso estaría bien porque Alfa Romeo es un nombre que levanta pasión. No veo el nombre de Sauber en segundo plano. Veo la incorporación de Alfa Romeo como una clara apreciación. Para el equipo, es un golpe de suerte que todo haya sido orquestado por Sergio Marchionne, porque tiene una reputación muy exitosa en la industria del automóvil”, concluye.