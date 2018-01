por GTO » Ayer, 22:13

Válgame el cielo, otro que ha dicho que Alonso comete errores. Dios mioo....



En este caso, no estoy de acuerdo con Webber. En las circunstancias actuales de Alonso, y teniendo en cuenta que cada vez que hace un cameo fuera de la F1, es consensuado con su equipo, a mi me parece mas que bien que Alonso pruebe otras categorias.

Primero porque puede, no esta al alcance de todos los pilotos esa capacidad de adaptación, y segundo, por que no pierde nada. Si Alonso, por ejemplo en Monaco, estuviera peleando por un 3er puesto en el campeonato. pensaría de otra manera, peor en ese momento, estaba peleando por terminar las carreras.