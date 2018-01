por GTO » Ayer, 22:16

Pierre Gasly: "He demostrado que no se necesita dinero para alcanzar la F1"El piloto francés de Toro Rosso Pierre Gasly, se muestra orgulloso de haber alcanzado la Fórmula 1 sin un soporte económico detrás: "Estoy feliz de haberlo logrado sin ningún mánager y sin haber pagado por mi asiento. Nunca tuve un mánager, hice mi camino en solitario, peleando contra los grandes tiburones del paddock y tratando de hacer mi camino".Se unió al programa Red Bull tras quedar primero en la Eurocup Formula Renault 2.0 en 2013, y a su palmarés se suman otro segundo puesto en la Formula Renault 3.5 en 2014 y el título de GP2 en 2016, un título que supuso un impulso mental para el piloto."Yo era el segundo piloto más joven después de Nico Rosberg. Miraba al resto de ganadores. Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton, Stoffel Vandoorne, todos están en F1. Yo era uno de los más jóvenes, ¿por qué no podía ir yo a la F1?". La constancia y creer en sí mismo le llevó a conseguir su objetivo. Por todo ello, a sus 21 años, anima a los pilotos jóvenes a luchar por una meta que aunque parezca complicada, él ha logrado alcanzar. "No todo es dinero, es posible hacerlo sin ello".