FERRARI HIZO UNA “OFERTA INCREÍBLE” A ADRIAN NEWEY EN 2014El ingeniero revela que la Scuderia intentó ficharle en varias ocasiones, pero decidió quedarse en Red Bull.Adrian Newey es uno de los diseñadores de monoplazas de mayor prestigio de la Fórmula 1. La exitosa trayectoria del británico incluye su paso por Williams y McLaren, además de los cuatro campeonatos del mundo logrados por Red Bull entre 2010 y 2013. Newey decidió después adoptar un rol en el equipo austriaco que le permitiera explorar otros proyectos fuera de la categoría, entre los cuales se encuentra su colaboración con Aston Martin.El diseñador revela que Ferrari intentó hacerse con sus servicios en hasta tres ocasiones durante su carrera en la Fórmula 1. Newey destaca la cuantiosa oferta realizada por la Scuderia en 2014, pero prefirió quedarse en Red Bull a pesar de los problemas que la estructura estaba sufriendo con la nueva normativa de motores híbridos.“Era evidente que Renault estaba muy por detrás de Mercedes en particular y también de Ferrari sin ningún final claro a la vista. Renault no parecía que iba a poner dinero para solucionar el problema, lo que era triste y preocupante. Estaba en una posición complicada. No quería irme de Red Bull porque me siento como en casa y he estado muy involucrado desde el principio con Christian Horner construyendo el equipo desde las cenizas de Jaguar hasta donde está hoy”, explicó Newey a Sky Sports.“No quería abandonar, pero tampoco quería estar en una posición donde estábamos operando con una mano atada a la espalda en el departamento de motores. Fue una decisión muy difícil. Ferrari vino con una oferta increíble y muy atractiva. No pude dormir durante muchas noches decidiendo qué hacer. Al final, hubiera estado mal irme de Red Bull”, añadió.