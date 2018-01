por GTO » Hoy, 00:27

TIENE NUEVO PATROCINADOR PRINCIPALEn busca de El Dorado que guarda Alejandro Agag en la Fórmula E¿Por qué las grandes marcas se han enchufado a la Fórmula E? Es una competición con tres años de vida y en la que se espera que haya una revolución eléctrica para la automoción'The next big thing?'. Adentrarse en el futuro, adelantarse a la competencia, no quedarse atrás, evolucionar, marcar de cerca a los rivales… Desde un punto de vista empresarial es imprescindible tener un un ojo y varias manos trabajando para dar el siguiente paso. La Fórmula E pilotada por Alejandro Agag se ha convertido para los grandes fabricantes en un 'must' para quien forma parte de la industria del automóvil. La inversión en esta competición de monoplazas eléctricos ha sumado a su carrito de marcas a la corporación multinacional ABB, dedicada a la tecnología eléctrica y la domótica, que se ha convertido en patrocinador principal para los próximos siete años a razón de unos 12,5 millones de euros anuales, según 'Sky'. Pero, ¿por qué todo el mundo quiere estar en la Fórmula E, una compañía que en el ejercicio de 2016 finalizó con una pérdida de unos 40 millones de euros?En la renombrada ABB FIA Fórmula E hay que estar, por si acaso. Está presente Renault -que dejará su hueco a su hermana Nissan la temporada que viene-, Jaguar, BMW, Mahindra, Audi, Mercedes… a quienes acompañará Porsche a partir de 2019, cuando abandone el mundial de resistencia. “El interés de los fabricantes en Fórmula E es porque están asustados de perderse algo, no porque estén convencidos. Una vez que uno fue, el resto les acompañó”, ha destacado la cabeza tecnológica de Audi, Ulrich Baretzky, este miércoles, y responde a la pregunta de por qué hay tanto interés en la FE.Los elementos que acaparan la atención¿Qué esperan encontrar? El Dorado se encuentra en todos los sistemas que las marcas sean capaces de optimizar de cara a sus coches eléctricos de calle. La carrera más apasionante de la Fórmula E no se encuentra sobre el asfalto, sino en las factorías. En la actualidad, la batería, el motor, el sistema de recuperación de energía (software incluido), la tracción trasera (elemento que influye en dicha recuperación de energía) y la caja de cambios son los elementos, por este orden, donde se centra la mayor expectación a la hora de una evolución. La propia organización motiva esta búsqueda alejando el ruido que pueda suponer tiempo y dinero para los equipos, siendo el chasis el mejor ejemplo en el que no se invierte nada desde los equipos ya que es común para todos.La metedura de pata de Hamilton con el 'golpe' que se ha dado en la Fórmula EV. G.El tetracampeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton opinó este fin de semana en sus redes sobre la Fórmula E, aunque de una manera poco afortunada ya que subió un vídeo de hace tres añosLa temporada que viene, el desarrollo de la batería -también común a todos, de momento- permitirá que en lugar de utilizar dos monoplazas por carrera (como se hace hasta ahora) se compita con uno solo. Williams está siendo la compañía encargada de dicha evolución y así lo hará en exclusiva hasta 2020, cuando cada equipo/fabricante pueda tratar de evolucionar la suya propia. Aquí, quien dé con la tecla, habrá encontrado petróleo para explotar posteriormente en la calle. La ABB FIA Fórmula E es un caldo de cultivo para hallar algo de lo que todavía, como expresa una de las cabezas pensantes de Audi, todavía “no están convencidos”.100 millones de euros de ingresosA Julius Baer, Allianz, Hugo Boss o Visa, por destacar a los principales inversores de empresas no automovilísticas, también les ha seducido esta carrera urbana (que quizás en el futuro deje de serlo) cuya edad media de los aficionados ronda los 25 años, unos quince por debajo de la Fórmula 1. Entre todos, y después de tres temporadas de vida, generan unos 100 millones de euros en ingresos anuales y, en teoría, lo mejor está por venir… de ahí este efecto llamada de una empresa a otra que no se quiere perder 'the next big thing' que se pueda estar cociendo en la competición que nació en los garajes de Donington Park.El consejo a Agag tras birlar un patrocinador a la F1: "Tú haz lo que tengas que hacer"Con la llegada de Audi y la próxima entrada de los fabricantes alemanes que se unen a los ya presentes, la Fórmula E entra en otra nueva dimensión empresarial y tecnológica“Creo que la Fórmula E va a ser muy, muy grande. En 20, 30 o 40 años seremos el único deporte de motor que exista. Puede que haya otros, pero probablemente seremos el principal deporte de motor porque el mundo será eléctrico... y si no lo es, estaremos en problemas”. Con un traje de Hugo Boss, este martes Agag apunto alto, quizás demasiado sabiendo que competiciones como la NASCAR continúan acaparando una gran atención en EEUU y eso que los coches son muy similares mecánicamente a los de hace décadas. Tal vez el futuro dibuje a carreras tipo Fórmula 1 como exóticas pruebas con un combustible que ya no existe en la calle… o tal vez quieran hacer la competencia a la Fórmula E. ¿Quién sabe? Por lo que pueda ocurrir, mejor poner un huevo en esta cesta eléctrica no sea que alguien se “pierda algo”. A Ferrari y su grupo Fiat se les está esperando.