LANCE STROLL: “EL DINERO ME HA ABIERTO PUERTAS, SIN DUDA”

El piloto canadiense admite que su apoyo económico le ha ayudado durante su carrera, pero destaca que no vale nada sin resultados.

POR SOFÍA TERA 10 ENERO 2018Lance Stroll está considerado como uno de los principales pilotos de pago de la parrilla actual de la Fórmula 1. La fortuna monetaria de su padre Lawrence, cifrada en aproximadamente 3,5 billones de dólares, ha ayudado al joven canadiense a ir subiendo escalones en su camino hasta conseguir un asiento en Williams. Si bien su llegada a la categoría fue motivo de críticas y se cuestionó su talento en varias ocasiones durante su temporada de debut, el podio de Stroll en Azerbaiyán silenció muchas de esas voces.El canadiense reconoce que su apoyo económico le ha ayudado durante su trayectoria deportiva, pero afirma que los resultados también son clave para llegar a la Fórmula 1. “El dinero me ha abierto puertas, sin duda. Estamos hablando de un deporte extremadamente caro. Hay incontables pilotos que no tienen esta oportunidad, pilotos con mucho talento pero que se quedan atascados debido a la falta de dinero”, declaró Stroll.“Soy muy consciente de ello. Creo que es una pena, pero así son las cosas. Trabajé duro para dar el salto a la Fórmula 1 y sin mis victorias y títulos no estaría con Williams ahora. Si Williams no creyera en mí, no hubiera logrado el asiento. Es así de simple”, añadió.La naturaleza del motor le convierte en una disciplina que requiere de grandes inversiones económicas en cada escalón, desde el karting hasta la Fórmula 1. Por esta razón, tener apoyos financieros desde el principio es importante para poder progresar. “Desde mi punto de vista, funciona así. Primero, necesitas a alguien que te apoye, ya sea la familia o un patrocinador. Eso te ayuda a pasar de karts a coches o de Canadá a Europa”, explicó Stroll.“Pero después, estás solo. El dinero no compra victorias y no importa el apoyo que tengas. Solo depende de ti, el volante y tu pie en el acelerador. Si no se me da bien, entonces no es suficiente. El dinero te da oportunidades, un asiento en Fórmula 4, en un buen equipo de karting y en Fórmula 3. Pero necesitas resultados para obtener una superlicencia y solo entonces podrás pilotar un Fórmula 1. Yo conseguí esos puntos”, apuntó.