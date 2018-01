por scuderia ferrary » Hoy, 11:57

Las coincidencias forman parte de la vida. En este caso, McLaren añade otra más a su haber, y tienen que ver con los años acabados en 8. Desde 1988, cada vez que la temporada terminaba en ese numero par, el título de pilotos iba a parar a McLaren.Ayrton Senna, Mika Häkkinen y Lewis Hamilton han sido los agraciados con el título en dichos años, y la cuenta oficial de la F1 lo ha dejado caer por Twitter. ¿Será 2018 uno más en la lista?En 1988 y 1998 el dominio de McLaren fue claro. El MP4/4 arrasó, así como el MP4/13. El primero se llevó 15 de las 16 victorias a manos de Ayrton Senna y Alain Prost. La única que no consiguieron fue por el toque de Senna con Jean-Louis Schlesser en Monza, que apartó de la senda del triunfo al brasileño.En 1998, Mika Häkkinen arrasó con los nuevos neumáticos Bridgestone que, en su segundo año, le ganaron la partida a Goodyear. La marca japonesa se convirtió en suministrador único al finalizar la temporada. Además, el dominio era tal que, pese a errar con la estrategia, en el GP de Australia de 1998 hubo tiempo para las órdenes de equipo y hacer doblete.Ya en 2008, nueve años después del último título de McLaren, Lewis Hamilton ganó su primera corona mundial en Brasil, en una carrera para la historia. La temporada fue muy caótica, con errores tanto de Hamilton como de su rival, Felipe Massa. Al final, y en la última curva de campeonato, Hamilton consiguió ser campeón.De cara a 2018 las cosas están en el aire. Sí que es cierto que Renault llega como nuevo motorista del conjunto de Woking, pero eso no es garantía de título. Hasta los test de Barcelona no se verán las primeras nociones de lo que puede llegar a rendir el nuevo McLaren. La marcha de Honda tras una era horrible da mucha confianza de antemano, pero nada más lejos de la realidad: la F1 cambia mucho de un año para otro, por lo que hay que esperar a ver el coche en pista.Las opciones de título son realmente limitadas, pero a buen seguro, McLaren saborearía como un Mundial el hecho de lograr alguna victoria o subir al podio asiduamente en este 2018. Tarea complicada, pero no imposible.