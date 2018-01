por scuderia ferrary » Ayer, 22:00

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, ha expresado ha comentado sus expectativas de cara a la nueva temporada, que comenzará en unas semanas, y ha remarcado el cambio de actitud que ha tenido el equipo tras la entrada de Renault.Sabedores de los continuos problemas sufridos en el pasado, que supusieron que la de 2017 fuera una temporada muy dura, la salida de Honda y la entrada de la casa francesa les vuelve a dar la esperanza de contar con una oportunidad para luchar por los puestos punteros en los próximos años, un objetivo que tanto él, como Fernando Alonso y todo el equipo británico buscan con gran anhelo.Sobre la supuesta presión ejercida por el piloto asturiano para romper el contrato con Honda y buscar la colaboración de Renault, el CEO del conjunto de Woking señalaba que nunca se dio un ultimátum."Hubo mucha polémica con que nos había dado ultimátum, pero nunca fue el caso, sólo quería que nosotros fuéramos competitivos y que creo que se hubiera quedado si hubiera sido competitivo estando donde estábamos", ha comentado Brown en declaraciones recopiladas por el portal GPUpdate.net.Brown ha destacado la gran igualdad mostrada entre la casa francesa con Ferrari y Mercedes, los tres motores que fueron capaces de ganar carreras en la pasada campaña, y señala que tienen una elevada confianza en sus prestaciones."Renault tiene la potencia, tuvieron algunos problemas de fiabilidad cuando aumentaron la potencia. México fue un problema de set-up, Max ganó la carrera con un gran dominio así que tienen un motor rápido. Han identificado algunas zonas de debilidad en la fiabilidad, creo que el modo de carrera está muy próximo a Ferrari y Mercedes, no creo que los motores sean el mayor problema en F1, todos están muy cerca y han ganado carreras así que no hay un gran déficit entre ellos", aseguró.El estadounidense recordó que el principal problema del equipo en 2017 fue la falta de potencia del motor Honda, pero además apunta que tienen otros sectores en los que mejorar, como por ejemplo reducir el tiempo en los pit-stops."Honda todavía tiene trabajo para alcanzarles pero estamos muy confiados. No somos perfectos, tenemos espacio para mejorar, nuestras paradas no fueron lo suficientemente buenas. Necesitamos estar en cabeza, y hay algunas zonas donde podemos mejorar, pero la falta de potencia fue nuestro principal problema así que creo que cuando tengamos motores Renault veremos una gran diferencia en Australia", valoró.Sobre Alonso, cree que es una figura muy positiva y que supone un elemento motivador para todas las personas que componen el equipo McLaren. Asegura que no le han prometido nada, y que Fernando es consciente del margen de mejora del equipo."Disfruta del equipo, empuja a todos, cuando llega al garaje todos aumentan su nivel. No le hemos hecho ninguna promesa salvo que queremos volver a estar delante, él lo sabe y sabe que somos capaces de hacerlo. Tiene una gran historia con Renault, queremos volver al frente, nuestros intereses están alineados", finalizó.