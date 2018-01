por scuderia ferrary » Ayer, 22:02

En los últimos años la FIA ha establecido un sistema para la obtención del permiso para acceder a la Fórmula 1, la máxima categoría de los deportes del motor, para de esta manera establecer una criba en la que sólo los mejores pilotos sean capaces de entrar.Todo ello con el intento de aumentar el nivel de la competición y apartar el marcado efecto que tenía el dinero en las parrillas de los últimos años, lo que hacía que algunos grandes talentos quedaran fuera por no tener el apoyo económico necesario.En esta línea, Nicolas Todt, el hijo del máximo dirigente de la FIA, Jean Todt, se mostraba contento con el nuevo sistema de superlicencia ya que, según él, hab ayudado a incrementar el nivel y a elevar la exigencia para entrar en la categoría reina."Tener el soporte económico ayuda, pero el sistema de la superlicencia creado por FIA evita que lleguen los pilotos que no están al nivel de conseguirlo. Puedes tener millones de euros, pero tienes que hacer actuaciones significativas para alcanzar los puntos necesarios", ha apuntado Nicolas Todt en declaraciones para la publicación francesa Auto Hebdo."A pesar de la complicada situación económica que amenaza a varios equipos, creo que el nivel en F1 nunca ha sido tan bueno. Habiendo dicho eso, la F1 debe ser cuidadosa para no convertirse en un deporte de pago. El efecto podría ser muy perjudicial para todos, incluidas las familias, que podrían perder la motivación de empezar en el karting, acceder a la F1 debe seguir siendo cuestión de mérito", ha subrayado.Fréderic Vasseur, jefe de Sauber, también compartía su opinión y se mostraba satisfecho por el hecho de que ahora los pilotos jóvenes con más talento tengan la oportunidad de llegar a la Fórmula 1, caso de Lando Norris, George Russell o los ya experimentados Esteban Ocon, Pierre Gasly y Stoffel Vandoorne."En mi opinión, los pilotos más prometedores han llegado a la F1 en los últimos dos o tres años. Ocon, Gasly, Vandoorne, Lecrerc e incluso Norris y Russell, que debutarán también. No siempre fue así, ahora tenemos un mecanismo justo y simple para construir una carrera, si eres competitivo y tienes éxito en un nivel junior, tienes una oportunidad para entrar en los programas de jóvenes talentos de un gran equipo", ha recordado Vasseur."Antes había una distancia importante y muchos jóvenes se quedaban atrapados porque no había sitio para ellos. De todas maneras Ericsson y Stroll han llegado a la F1 no por probabilidad, ellos han triunfado antes. Quizás sin dinero no habrían tenido esta oportunidad, pero han conseguido los resultados necesarios para hacerlo", ha expresado Vasseur para finalizar.