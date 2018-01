por GTO » Ayer, 22:12

Brown compara los problemas de Honda en la F1 con los que tuvo JaguarComparte en Facebook Comparte en TwitterEl jefe de McLaren, Zak Brown, ha comparado los recientes problemas de Honda en la Fórmula 1 con las dificultades que Jaguar tuvo que enfrentar durante su fallido programa de F1 a principios de los 2000.Mark Webber durante la prueba de presentación del nuevo Jaguar R4 en el Campo de Pruebas de Ford en Lommel, BélgicaMcLaren y Honda han separado sus caminos para la temporada 2018 de Fórmula 1 después de tres años de decepcionante relación y persistente falta de resultados.Honda fue acusada de aislarse demasiado durante su asociación con McLaren y ser muy lentos a la hora de hacer avances en F1 para acelerar el desarrollo de sus motores.Hablando durante la presentación del Autosport International 2018, Brown dijo que había “muchas razones” para que Honda no hiciera las cosas bien en su relación con McLaren, centrándose particularmente en la cultura de F1 que Honda tuvo problemas en aceptar.Más de la Fórmula 1:La F1 renovará por completo la retransmisión de los grandes premiosRicciardo: "Verstappen maduró mucho en 2017 y respeta más a los rivales"Williams no se fía de McLaren para la temporada 2018El jefe de la escudería británica dijo que la situación era similar a la que vivió Jaguar cuando entró en la F1 a principios de los 2000 centrándose demasiado en supervisar su operación desde Estados Unidos.“Eric [Boullier, director de carreras de McLaren] habló a principios de año sobre cómo existe una cierta manera de operar en la Fórmula 1, una cultura de F1, y creo que eso es algo que [Honda] ahora reconoce”, explicó Brown.“Dieron la misma sensación que Jaguar cuando llegaron. Lo hicieron de forma corporativa”.“Si miras a Mercedes, no están basados en Alemania, el equipo de carreras está en Inglaterra, la instalación de motores está en Inglaterra, en Renault, por ejemplo, están divididos entre Inglaterra y Francia”.“Creo que quizás les ha faltado [a Honda] más experiencia de Fórmula 1, una experiencia directa”, dice del motorista nipón, basado en Japón.¿Quieres noticias de motorsport en tu bandeja de entrada?¡Inscríbete a nuestros boletines de noticias!Un entendido de los deportes de motorIntroduce tu dirección de emailEnviar“Ciertamente no fueron esfuerzos o recursos. La instalación que tienen es excelente, y creo que lo harán bien. Es más una forma de trabajar. Creo que llegarán, pero tres años fue todo lo que pudimos esperar”.Brown dijo que McLaren tiene “mucha confianza” en el nuevo motor asociado de Renault, a pesar de los persistentes problemas de fiabilidad que tuvieron la pasada temporada.“Tienen la potencia”, dijo Brown. “Tienen algunos problemas de fiabilidad cuando exprimen la potencia”.“En México el problema fue de configuración, pero Max [Verstappen] ganó la carrera de manera bastante dominante, por lo que tienen un motor rápido”.“De hecho, creo que los tres [motores] principales están bastante cerca, y todos ganaron carreras el año asado, por lo que claramente no hay un déficit tan grande entre esos tres”, en referencia a las unidades de potencia de Mercedes, Ferrari y Renault.“Tenemos algunas áreas que podemos mejorar, no somos perfectos, pero la falta de potencia fue la mayor debilidad que sufrimos, así que creo que cuando tengamos el motor Renault deberíamos ver una diferencia sustancial ya en Australia”, en la primera carrera del curso.“Estamos contentos con nuestra relación de trabajo con Renault, y esperamos poder volver a donde la gente está acostumbrada a ver a McLaren, al frente de la pelea”, zanja Brown.