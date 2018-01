por Joselo » hace 37 minutos

Ross Brawn afirma que Fórmula 1 podría sobrevivir sin Ferrari



El director deportivo de la categoría cree que una posible salida de la Scuderia no sería crítica para el certamen. Las amenazas de Ferrari de abandonar la Fórmula 1 continúan causando reacciones en diferentes personalidades de la categoría. Sergio Marchionne ha insistido en las intenciones de la Scuderia de dejar el certamen tras revelarse los primeros detalles de la nueva propuesta de motores que tiene prevista su introducción en 2021, alegando que una estandarización de las unidades de potencia no es el camino que debería seguir la competición. Bernie Ecclestone alertó a los nuevos propietarios de la seriedad de estas amenazas asegurando que Ferrari podría sobrevivir sin la Fórmula 1, pero que no estaba seguro de que fuera igual en el caso de la categoría. A pesar de estas declaraciones, una posible salida de la Scuderia no preocupa en exceso a Ross Brawn, pues cree que el campeonato podría sobrevivir con independencia del abandono del emblemático equipo italiano. “La Fórmula 1 siempre sobrevivirá. Todos los vemos. Vemos campeones del mundo que se van y a veces hemos tenido tragedias. Siempre hemos pensado ‘¿Hacia dónde irá el deporte?’, y se recupera. Sigue adelante. Seguirá adelante independientemente de si estoy en él, o si está Liberty, o si está Ferrari. Seguirán hacia adelante” , explicó el director deportivo de la competición a Sky Sports." “¿Será mejor si se van? No lo creo. Pienso que estaremos mejor si podemos encontrar soluciones con Ferrari, pero deben estar alrededor de los parámetros correctos. No podemos tener una situación en la que hagamos todo lo que un equipo quiera, el que sea. Ferrari, Mercedes, Renault… No podemos dirigir el deporte basándonos en lo que los equipos quieran" , añadió. Aunque su prioridad es llegar a un acuerdo con Ferrari, Brawn pone énfasis en que no cederán en exceso ante las peticiones de la Scuderia. “Están diciendo que tienen elementos importantes en Fórmula 1 que deben mantenerse. Creo que estamos de acuerdo con muchas de esas cosas. Son parte del ADN de la Fórmula 1. No queremos perder eso, pero tiene que ser en las circunstancias adecuadas. Hay límites en lo que pensamos que es correcto para el deporte y espero que puedan entenderlo” , señaló.

