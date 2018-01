por scuderia ferrary » Hoy, 10:19

Pirelli está dispuesta a seguir en la Fórmula 1 más allá de 2019, que es cuando vence su contrato actual. Mario Isola está dispuesto a sentarse con representantes de la FIA y Liberty Media para abordar el nuevo contrato.La marca italiana llegó al deporte en 2011 y desde entonces ha negociado con éxito dos extensiones de contrato. La primera se firmó en 2014, la segunda en 2016. El acuerdo actual es por los años 2017, 2018 y 2019.Isola sospecha que 2018 será crucial para resolver qué ocurre a partir de 2020, en tanto que toda firma necesita un tiempo prudencial para preparar su producto con antelación.El italiano no titubea y revela cuál será la actitud de Pirelli en estas negociaciones."Creo que este año tendremos un proceso de selección, porque lo normal es tenerlo el año antes de que termine el contrato", declara al portal Crash.net."Nosotros queremos continuar y hablaremos de ello con la FIA, la Fórmula 1 y la Comisión de la Fórmula 1", revela.Isola siente que la categoría reina es una "buena plataforma" para su marca y constata que el Gran Circo “está creciendo” bajo la gestión de sus nuevos propietarios.Algunos aficionados añoran los tiempos de la guerra de neumáticos, pero Isola cree que no volverán."Pienso que la intención de la FIA y la Fórmula 1 es seguir con un único suministrador, aunque esa no es nuestra decisión", añade.En 2016, Michelin expresó su interés por entrar en la categoría reina en sustitución de Pirelli. La casa italiana venció aquel proceso, en parte porque los franceses estaban descontentos con las llantas de los monoplazas. En diciembre de 2017, el responsable de competición de Michelin declaró que sólo contemplarían regresar a la Fórmula 1 si el deporte se replanteaba esta cuestión."No nos plateamos entrar en una Fórmula 1 con llantas de 13 pulgadas y un neumático de perfil enorme. Ningún coche lleva esas llantas ni ese perfil. Para nosotros, la Fórmula 1 es un banco de pruebas", explicó Pascal Couasnon en declaraciones a SoyMotor.com.