Ross Brawn quiere una Fórmula 1 de videojuegoEl director deportivo de la categoría le ha encargado al grupo técnico un objetivo claro: diseñar monoplazas con un estilo futurista e inconfundible.Liberty Media le otorga una importancia capital a la estética de los coches y pretende dar un paso más en el diseño de los Fórmula 1 resultantes del próximo cambio reglamentario.Liberty Media trabaja incansablemente en la Fórmula 1 del futuro que, para bien o para mal, pretenden que sea radicalmente distinta a la actual. No sólo a nivel financiero, comercial y audiovisual, sino también deportivo e, incluso, estético.Así lo confirma Ross Brawn, director deportivo de la categoría y que tiene a un grupo de diseñadores e ingenieros trabajando en el nuevo concepto de monoplaza del futuro. “Hace tiempo que tenemos diseñadores trabajando en la estética de los coches, es algo realmente importante. Creo que hemos hecho un buen trabajo a la hora de integrar el Halo, porque parece un añadido al coche, que es realmente lo que es”, comentó en declaraciones a Sky Sports.Renault R.S. 2027 concept: la visión de una futura Fórmula 1 según RenaultY es que los monoplazas de la actualidad en la Fórmula 1 son agresivos y llamativos, pero no están siguiendo una tendencia futurista que otras categorías como la IndyCar o la Fórmula E ya han comenzado a explorar. Ross Brawn lo sabe y ya trabaja, no sólo en monoplazas que permitan más espectáculo en pista, sino también que sean más vistosos. “Es obvio, pero cuando hablas con los aficionados, dicen que los coches deben parecer fantásticos. Casi se ven como derivados de los videojuegos, evolucionando de un modo en el que estos se inspiran en la Fórmula 1 y no al revés”.McLaren también ha fantaseado con la Fórmula 1 del futuro.Varias marcas han presentado en los últimos años sus propias interpretaciones de lo que debe ser la Fórmula 1 del futuro, con diseños propios de los videjuegos que en nada se parecen a los actuales. Ross Brawn quiere llegar a ese punto en el futuro, ya que Liberty Media lo considera esencial para el éxito comercial de la Fórmula 1. “Su aspecto será sensacional, vamos a tener coches realmente llamativos en el futuro, es algo a lo que le damos mucha importancia”.