La F1 pasa de 390 a 350 millones de espectadores en un año, ¿por qué?Fernando Alonso a los mandos de su McLaren de 2017.El curso pasado no hubo ningún cambio de relevancia en los acuerdos con las televisiones.La Fórmula 1 ha experimentado cambios mes a mes desde que Liberty Media se hizo con sus derechos en septiembre de 2016, pero quizás el último de todos haya sido el más extraño. Hace unos días, la categoría reina del automovilismo informó de que en la pasada temporada su audiencia alcanzó los 352,3 millones de personas. Esto puede sonar normal pero, cuando se observa que en 2016 dicho dato fue de 390 millones, la cosa cambia.¿Significa esto que el interés por este certamen ha caído hasta el punto de que 40 millones de personas han dejado ver las carreras? ¿Es este el resultado de un cóctel explosivo que tiene como ingredientes el dominio del equipo Mercedes y el cambio a un modelo de pago por visión? No, las razones de este repentino desplome han sido otras.De hecho, la realidad es que el número de personas que siguen esta competición sigue siendo más o menos el mismo. Lo que ocurre es que ha cambiado el método en que se contabilizan estas. Hasta 2016 se utilizaban datos de solo los 10 principales mercados de la F1, los cuales luego se extrapolaban para conocer la audiencia de los 200 países donde llega el mundial. Por el contrario, en esta ocasión se ha acudido a los datos de los 63 mayores mercados para deducir que la cifra de personas que ve el mundial a través de una pantalla es de 352,3 millones, informa Forbes.De haberse aplicado la nueva metodología hace dos cursos, los datos arrojados habrían sido muy similares, ya que, según el comunicado, esta ha sido "la primera vez desde 2010 en que no ha habido una bajada en esta cifra específica". Desde hace años, Business Book GP, un informe anual sobre la faceta económica del certamen, afirmaba que la audiencia de este era de 350 millones de espectadores en lugar de 390.Como detalle a tener en cuenta, la F1 contabiliza como espectador a cualquier persona que haya visto al menos 15 minutos de la retransmisión del campeonato en todo el año, aunque haya sido de manera interrumpida.¿Qué consecuencias puede tener este cambio? A la hora de negociar con potenciales patrocinadores es cierto que campeonato y equipos estarán vendiendo un espacio a estos que, aunque a efectos prácticos sigue siendo igual de popular, no está cerca de ser visto por esa cifra mágica de 400 millones de personas. Habrá que ver la repercusión que tiene, pero lo cierto es que la pérdida de espectadores real comenzó a darse hace algo más de un lustro, cuando las carreras se dejaron de dar en abierto en los principales mercados del campeonato. Con el antiguo sistema de medición, las audiencias bajaron de los 500 millones de 2012 a los 390 del año pasado.Dado que la apuesta del campeonato por las redes sociales era inexistente, el seguimiento por televisión era un elemento negociador muy importante para determinar la cuantía de un acuerdo publicitario. Pero en lo relativo al mundo de Facebook, Twitter y demás portales, la situación parece que comienza a cambiar.Arranca la remontadaA Bernie Ecclestone nunca le gustaron las redes sociales, no les veía encaje en su modelo de negocio, pero desde que Liberty desembarcó en la F1, la apuesta por estas ha sido clara y, a juzgar por los resultados de 2017, efectiva. La pasada temporada la comunidad de seguidores del campeonato en las redes sociales se disparó un 54,9%, hasta los 11,9 millones de usuarios.El Gran Circo fue el certamen que más creció entre los principales eventos deportivos. El podio lo completaron la Fórmula E y LaLiga. Las competiciones americanas (NFL, MLB y NBA) están lejos de las cotas de crecimiento que registra la F1, ya que tras muchos años a sus espaldas en este territorio su expansión no alcanza el 20%. Estas tres son la prueba de que no es incompatible aumentar los ingresos por los derechos de televisión y a la vez nutrir de contenido audiovisual a los internautas.Entre los registros en los que más ha conseguido crecer la F1 está el crecimiento de minutos de vídeo vistos, que aumentaron un 1.600% en Facebook gracias principalmente a los resúmenes de la clasificación y la carrera que se suben pocas horas después de su disputa. Por su parte, los seguidores en Instagram se incrementaron un 93%, hasta los 3,8 millones.¿Servirán estos datos para atraer nuevos sponsors? El tiempo lo dirá. Desde la llegada de Liberty el campeonato no ha sumado a ningún patrocinador. El último fichaje en este sentido fue el de Heineken a mediados de 2016, cuando CVC todavía era el principal accionista de la categoría.Impulsar los ingresos por merchandisingDonde sí ha habido un acuerdo en los últimos días ha sido en materia de merchandising. Liberty considera que esta es un área de donde se pueden conseguir muchos más ingresos, y para ello ha cerrado una alianza con Fanatics, firma que ya trabajó con la Nascar en 2015.La idea es montar una mega tienda en cada gran premio para que los aficionados tengan todos los productos relacionados con el campeonato en un solo punto. Este experimento no funcionó en Estados Unidos, pero Sean Bratches, el director comercial del certamen, cree que el resultado será diferente en esta ocasión. "Hemos investigado mucho en los grandes premios que apoyan esta idea", ha asegurado."Podrás coger objetos de un estante y probarlos, luego ir a una cola con 15 o 20 cajas registradoras y si quieres mandarlo a casa, entonces nuestro socio DHL estará ahí para ocuparse de él por ti. Pensamos que es una experiencia en la que los aficionados creen y que están buscando", ha defendido.