por Otani » Hoy, 00:26

Lo que a mí me gustaría saber es si ese 47% que dice que es aburrida ha pensado siempre así o si hubo algún momento en el que le gustó. Yo creo que no, que esa gente siempre se ha aburrido con la F1, con el concepto de F1, y que solo dejarán de aburrirse con ella cuando deje de ser F1 y pase a ser otra cosa. La F1 no debe cambiar para satisfacer a esa gente, debe mantenerse fiel a su esencia e identidad, es una competición entretenida y apasionante para muchos tal como es, no necesita cambiar. Insisto, el concepto, está claro que la F1 actual en cuanto a igualdad, posibilidades estratégicas y la acción pura y dura de las carreras (adelantamientos, luchas...) está lejos de ser perfecta o de igualar a lo mejor que hemos visto en ella. Pero es que esa gente ni aún mejorando estos aspectos estaría contenta y se seguiría aburriendo, por lo que los posibles cambios o mejoras que se deban hacer en la F1 no deben ser llevadas a cabo con ese perfil de "aficionado" en mente. Y es un error que se ha cometido ya varias veces.