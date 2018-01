por bigbossf1 » hace 12 minutos

como he dicho,Sirotkin es algo mas que dinero,es de estos pilotos que no han destacado tanto como otros pero que pueden hacer un buen papel, eso si,envidio y mucho lo que tienen en Rusia con SMP,esta gente es Red Bull a lo ruso,están en todos lados del automovilismo(incluido el programa LMP1 al que entran este año y al que por cierto, Sirotkin iba a pertenecer casi seguro de no ser por la llamada de la F1,es de los que mas ha probado el coche),apoyan a muchos pilotos rusos para progresar en este mundo y a parte sus propios proyectos como digo sobretodo enfocados en resistencia, me da rabia que se tilde a Sirotkin como solo dinero,deacuerdo,el dinero le ayuda claramente a entrar(como a tantos otros) pero aquí hay algo mas, no es un super top,incluso puede que luego salga mal la cosa,pero es de estos pilotos que opino que merece mas crédito del que tiene.



A lo que añado, de verdad Kubica sería mejor opción para vosotros? dejando el dinero al lado,que tiene que ofrecer Kubica ahora? bastantes años ya sin estar en F1? una condición física que puede no ser la correcta? es mas, estos test,que tanto renault como Williams le han echo han sido por algo,y los 2 lo han desechado,de verdad creeis que no tendría patrocinadores con la bomba de marketing que sería su retorno? algo mas hay que no nos van a decir y creo que Kubica,simplemente no está preparado y/o no está al nivel,el kubica que vimos nunca volverá,hay que irse haciendo ya a la idea.