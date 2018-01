por Otani » Hoy, 14:23

Con una alineación que suma 41 años (la de menor edad de la parrilla), Williams quería contar con un piloto experto que ayude a sus dos jóvenes en una temporada que se antoja difícil.

Menudo chiste. Kubica es veterano solo en edad y experto... en cuanto a la F1 de hace casi una década, no sé yo si encaja muy bien dentro de ese perfil de consejero.Cada vez parece claro que han usado a Kubica como estrategia de márketing, para dejar ver que son un equipo que da segundas oportunidades y que no tiene prejuicios... pero que a la hora de la verdad prefiere los €€€ de Sirotkin. No creo que tuviesen intención de sentarlo en el coche en ningún momento, era todo paripé.Acabo de decir en el otro post que Williams está necesitada y se ve obligada a tomar estas decisiones, pero lo cierto es que creo que ellos mismos se están cavando su tumba en cierta forma. Mantuvieron a pilotos mediocres como Bottas y Massa durante años como si no hubiera alternativa, y la había. Ahora se venden a Sirotkin como si no hubiera alternativa, y sí la hay. Ese dinero es pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando se arrastren por las pistas por no tener un piloto de garantías a ver de qué les vale ese dinero. Wehrlein o incluso Kvyat podrían haber aportado menos dinero, pero te garantizan un rendimiento (Kvyat más que Sirortkin, al menos).