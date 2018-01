por GTO » Hoy, 16:52

LOS PILOTOS ESTADOUNIDENSES RESPONDEN A LAS DECLARACIONES DE STEINERVarios competidores de Estados Unidos critican las palabras del jefe de equipo de Haas, quien considera que ninguno está preparado para la Fórmula 1.Las declaraciones de Gunther Steiner sobre las posibilidades de ver a un piloto estadounidense en Fórmula 1 no han tardado en causar reacciones en los competidores locales. El jefe de equipo de Haas tiene interés en contar con un piloto de los Estados Unidos, pero considera que ninguno está preparado para competir en la cúspide del automovilismo. Las críticas no se han hecho esperar y varios pilotos del país han mostrado su descontento con estas palabras.Graham Rahal fue uno de los primeros que mostró su opinión sobre el punto de vista de Steiner a través de las redes sociales. “Menudas gilipolleces. Si de verdad creen eso, ¿por qué no nos llaman y nos dan una oportunidad? Los pilotos estadounidenses son muy buenos. Defiendo eso, hay mucho talento aquí. ¡Seguid en la IndyCar, que de todas formas es mucho más competitiva! La mentalidad de Haas es divertida. Dicen que los estadounidenses no son suficientemente buenos, pero no nos han dado ninguna oportunidad. No merece la pena perder el tiempo”, escribió el piloto de IndyCar.Conor Daly, quien compitió en Europa durante varios años, también criticó las declaraciones de Steiner. “¿Cómo podéis consideraros un equipo estadounidense y reprender a todos los pilotos nacionales? No hay ninguna pizca de consideración de todos los pilotos estadounidenses bien estabilizados por aquí”, publicó en Twitter.Una de las leyendas del automovilismo en Estados Unidos, Jeff Gordon, ofreció una opinión más elaborada sobre la polémica. “Los equipos de Fórmula 1 nunca aceptarán a un piloto estadounidense a no ser que les estabilicen y les entrenen en Europa ellos mismos desde los 9 o 10 años. Hay mucho talento por aquí que con la oportunidad adecuada y material de calidad podrían tener éxito, pero no creo que pase pronto”, explicó el expiloto de NASCAR.Incluso Mario Andretti, uno de los pilotos estadounidenses de mayor prestigio en la Fórmula 1, no pudo resistirse y dejó clara su postura con respecto a las palabras de Steiner con solamente tres palabras en Twitter. “¡Equivocado y arrogante!”, escribió.