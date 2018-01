por GTO » Ayer, 22:59

McLaren advierte: “Ferrari no debe herir a la Fórmula 1”Zak Brown espera que el proceso de negociación de las nuevas reglas no sea perjudicial para la F1:¿Puede existir la Fórmula 1 sin Ferrari? ¿Puede existir Ferrari sin la Fórmula 1? Preguntas… Todo viene por qué Sergio Marchionne ha amenazado con la marcha de la Scuderia si “no se crean las circunstancias que sean beneficiosas para mantener la maca y reforzar la posición única del equipo”. Y es que no les gusta el nuevo reglamento de motores para 2021 y el límite presupuestario ya en 2019.A partir de ahí muchas opiniones, entre ellas la de Bernie Ecclestone que ve real el peligro. “"Si fuera Luca di Montezemolo no me lo hubiera tomado en serio, porque el deporte del motor era la vida de Luca. Pero Sergio puede vivir sin la Fórmula 1, creo que está más interesado en los negocios”.Ahora es Zak Brown, el máximo responsable de McLaren, uno de los equipos tradicionalmente rivales de Ferrari, se pronuncia al respecto:Aunque se muestra optimista: “Al final, creo que se llegará a un acuerdo, así que no será nada más que una negociación, pero ya vimos la última vez dónde llegó, en 2009 con la amenaza de separarse y crear otro campeonato. No creo que haya ninguna posibilidad de que pase lo mismo, pero esas historias saldrán en algún momento y pueden ser destructivas, especialmente cuando no son otra cosa que una táctica de negociación".Y en el centro de todo la amenaza de Ferrari. ¿Puede poner en riesgo la F1 o la participación de Ferrari? “Nadie quiere eso, pero la F1 tiene que hacer lo correcto para la categoría y creo que eso es lo que van a hacer. Liberty está intentando hacer lo correcto para todos, pero con el equilibrio dentro y fuera de la pista, los que han tenido una ventaja injusta van a ver que están perdiendo algo y no van a querer que ocurra, en ese caso lo entiendo. La categoría pierde y, por lo tanto, al final ellos también pierden porque todos estamos en este barco y si el barco se hunde, no importa si estás en primera clase o en otra clase más humilde, el barco se hunde, dice en Motosports.com.En cualquier caso el estadounidense confía en sus compatriotas: “Liberty va a tomar una decisión sobre lo que creen que es mejor para el deporte, sobre lo que consideren justo y equilibrado”. Y aunque entiende lo especial que es Ferrari también advierte del peligro: “Todos reconocemos que Ferrari ha sido el mayor contribuyente a la categoría y que debe ser reconocido por ello, pero no debe ser reconocido de una manera que hiera a la propia F1”. El tiempo dirá. Pero nada será fácil en la negociación.