por GTO » Ayer, 23:04

Nigel Mansell espera que Renault juegue limpio y dé mismas oportunidades a sus clientesNigel Mansell espera que Renault juegue limpio en su nueva asociación con McLaren a la hora de ofrecerle las mismas condiciones en lo relativo a la unidad de potencia ahora que el equipo de Woking se ha unido a la lista de clientes de la marca francesa. Para 2018, McLaren instalará en su monoplaza el motor Renault después de pactar con Honda el cese de la asociación debido a la falta de resultados durante las últimas tres temporadas. El cambio de suministrador deja entrever un notorio salto de rendimiento en favor de McLaren que ha estado asegurando durante los últimos meses que el fallo estaba en el motor Honda y no en el chasis del coche.A pesar de que el equipo inglés afirma que su chasis vuelve a ser uno de los mejores de la parrilla, el equipo de Woking no hará nada si no cuenta con una buena unidad de potencia que le permita pelear con los rivales de la parte alta de la tabla. Cierto es que McLaren sabe que pelear por el título en 2018 será muy complicado, pero espera al menos poder dar un salto que le permitar volver a pelear por podios a lo alrgo de la temporada. El objetivo de McLaren es ir mejorando progresivamente hasta llegar al tramo final de la temporada con opciones de pelear por las victorias de las últimas citas del calendario.Sin embargo, como ya hemos comentado, para ello necesita el equilibrio perfecto entre aerodinámica [chasis] y potencia [motor Renault]. Mansell, por su parte, espera que la marca francés juegue limpio y le ofrezca las mismas posibilidades a McLaren que a Red Bull. "No será fácil volver a rendir bien, pero creo que [McLaren] se acercará mucho al ritmo de los de arriba y espero que Renault sea igualitario a la hora de suministrar sus motores. Es evidente que a Mercedes no le interesa suministrarle motores a McLaren porque no quieren tenerles como rival", comenta todo un Campeón del Mundo de Fórmula 1.renaultUna F1 de mayor nivelA pesar de la opinión de Mansell, Toto Wolff comentó al respecto hace unas semanas que Mercedes verdaderamente estaba interesado en suministrarle motores a McLaren, pero que no contaban con la infraestructura necesaria para poder suministrar a tantos clientes. Sea cierto o no, lo que está claro es que, si de verdad McLaren tiene tan buen chasis, montar un motor Mercedes le haría ser candidato claro al título. De todas formas, eso no ha pasado y el equipo de Woking ha unido fuerzas con Renault con quien espera dar ese paso al frente para poder volver a la cumbre del deporte.Lo que espera y desea Nigel Mansell es que el deporte crezca en todos los sentidos. Mansell espera que la Fórmula 1 se vaya igualando a nivel competitivo entre los diferentes equipos de la parrilla porque, en definitiva, esa rivalidad, esa disputa entre varios equipos es lo que genera emoción y espectáculo. Ese espectáculo se ha visto muy limitado en los últimos años, ya que Red Bull dominó por completo el deporte desde 2010 hasta 2013 y ahora es Mercedes quien acapara el protagonismo en cada carrera desde 2014. Mansell cree que un aumento en el número de coches en parrilla y una mejor normativa le daría al deporte el nivel necesario."Lo más complicado en Fórmula 1 es conseguir que haya un nivel competitivo elevado entre diferentes equipos. Pero debemos encontrar ese nivel competitivo. Necesitamos que haya 26 coches en la parrilla y para ello hay que evitar tener que pagar una fortuna y amoldar la normativa a lo que de verdad necesita el deporte", comenta Nigel Mansell para concluir. De cara a 2021, como todos sabéis, se está trabajando ya en algunas nuevas normas y algunos cambios que buscan hacer de la Fórmula 1 un deporte más competitivo en el que el espectáculo sea una constante por el bien del espectador y del aficionado. Veremos si Liberty Media y la FIA dan con la tecla.