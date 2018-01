por GTO » Ayer, 22:56

MERCEDES: “FABRICAREMOS 80-100 MOTORES PARA QUEDARNOS CON TRES O CUATRO”Andy Cowell, líder de la división de motores del equipo alemán, tilda de "locura" el límite de propulsores para esta temporada, además del excesivo gasto económico que ello supone.Mercedes no comprende la reglamentación de motores para 2018, donde cada piloto dispondrá de solo tres motores para completar toda la temporada. Andy Cowell, líder de la división de propulsores del equipo alemán, tilda de locura esta decisión, pues va contra el objetivo de reducir costes económicos en la categoría. Además, si algunos equipos ya sufrieron el pasado con la penalizaciones, ¿qué cabe esperar del próximo curso?“Es una locura. Los fabricantes tendrán que rehacer virtualmente muchas partes. Construiremos 80-100 motores y luego los probaremos en el banco y nos quedaremos los tres o cuatro que tengan mejores características de fiabilidad y potencia. Es un costo enorme que los fabricantes no podrán recuperar”, afirma Cowell al Corriere dello Sport.Por otro lado, Alain Prost, consejero de Renault, no ve totalmente necesario reducir costes, pues cree que hay una gran diferencia de gasto económico respecto a hace más de 10 años y con motores más complejos en la actualidad.“Mi motor de Prost GP en 2001 costó 23 millones de euros y habríamos pagado 25.5 el año siguiente si hubiéramos sobrevivido. Hoy estamos a precios de los motores entre 12 y 14 millones. Por lo tanto, cada fabricante ha reducido los precios con motores significativamente más complejos”, concluye.