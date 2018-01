por GTO » Ayer, 23:20

McLaren ha superado el primer dolor de cabeza con RenaultEl director técnico de McLaren, Tim Goss, confía en que su equipo haya superado con éxito los quebraderos de cabeza en el empaquetado del motor Renault (que tiene diferente arquitectura) sin comprometer su diseño de chasis.Después de tres años de decepciones con Honda, McLaren decidió poner fin a su acuerdo con el fabricante japonés a finales de 2017 y unirse a Renault como cliente para esta temporada.Aunque se espera que el movimiento aporte un aumento de potencia muy necesario, Goss ha revelado que el cambio requirió un trabajo importante en la parte trasera del automóvil debido a la forma en la que Renault empaqueta sus sistemas de recuperación de energía y turbo, de una manera muy diferente a Honda."La arquitectura de Renault es muy diferente", dijo Goss a Motorsport.com. “Hay básicamente dos tipos de arquitectura de motor. Por una parte está el enfoque de Mercedes/Honda y por otro el enfoque de Ferrari/Renault. Básicamente, la diferencia se reduce a dónde se encuentra el turbocompresor”."El modelo Mercedes/Honda tiene el compresor en la parte delantera del motor, la turbina en la parte posterior del motor y el MGU-H en el medio de la V. El de Ferrari/Renault tiene el compresor en la parte posterior del motor, el MGU-H detrás y la turbina detrás de él”."Requieren un enfoque muy diferente del chasis y la caja de cambios, y ahora que tenemos cierta experiencia con ambos, podemos ver que hay ventajas y desventajas en los dos modelos”."Hay cosas que me encantan del enfoque de Renault y hay cosas que me frustran un poco, pero al final tuvimos la suerte de que la decisión de pasar de un motor a otro se hizo justo a tiempo. No se podría haber hecho más tarde”.Goss ha explicado que los diferentes requisitos del empaquetado de Renault tuvieron un impacto en varias partes del coche incluido el tanque de combustible, la caja de cambios y la suspensión trasera."Tuvimos que reconfigurar el chasis, cambiar el sistema de refrigeración y reconfigurar la caja de cambios para que cupiera", dijo. "Pero lo logramos a tiempo sin ningún compromiso significativo en el chasis. Fue un cambio bastante grande”."El motor Renault se colocará en una zona más adelantada del chasis. Con el Honda teníamos la entrada de aire que tenía que bajar a la parte delantera del motor, y ese volumen salía de la pila de combustible. Como resultado, el chasis era más largo”."Pero luego lo que no tenías era un turbocompresor instalado en la parte posterior del motor, así que suponía una tarea mucho más fácil en esa parte trasera”."Cuando pasas a una unidad de potencia Renault, de repente la parte delantera del motor se vuelve mucho más simple y, como resultado, recuperamos una cantidad sustancial de volumen de combustible. Puedes empujar el motor hacia adelante y el bloqueo aerodinámico del motor y el escape es considerablemente mejor, porque eso se ha movido hacia adelante, detrás del chasis”.“Aunque luego hay un turbocompresor que se encuentra en la carcasa de la campana y, como resultado, para acomodar eso, tienes que rediseñar la suspensión interna y alargar la caja de cambios”."Pero hemos hecho un trabajo fantástico. Un trabajo realmente fantástico. Fue muy, muy intenso. Tuvimos casi dos semanas de un esfuerzo muy intenso para solucionarlo, pero sabíamos prácticamente lo que teníamos que hacer".No te pierdas esta galería de McLaren-HondaTodos los problemas de Honda que arruinaron tres años de McLarenMejora de rendimientoEl chasis de McLaren era considerado como uno de los mejores de la parrilla el año pasado, aunque la falta de potencia hizo difícil determinar exactamente dónde estaba en comparación con Mercedes, Ferrari y Red Bull.Pero aunque el equipo es optimista sobre demostrar su mejoría en 2018 con el nuevo motor, Goss es muy consciente de que todos los equipos tendrán la oportunidad de renovar sus diseños y dar un gran salto adelante."Obviamente, eliges la arquitectura del coche al comienzo de la temporada, y hay algunas cosas que se fabrican y que no se pueden cambiar durante la temporada", dijo."Así que cuando rediseñas el monoplaza tienes una oportunidad de hacer todos los cambios. Creo que la gente cuando vea otras ideas podrá copiarlas. Es de esperar que haya un gran paso adelante y, dado que los actuales coches son relativamente nuevos, es de esperar que sea un paso más grande que en temporadas anteriores”.