por scuderia ferrary » Hoy, 15:17

Por intentarlo que no sea. Red Bull ha insistido en que cada equipo debe tener al menos cuatro motores por temporada, en vez de los tres que habrá por normativa para 2018. La casa de las bebidas energéticas volvió a intentar persuadir a los demás miembros del Grupo de Estrategia ayer, otra vez sin éxito.El Grupo de Estrategia se reunió este jueves, en Londres, para debatir sobre algunos de los temas clave de la Fórmula 1 del futuro, como el formato de los fines de semana de Gran Premio, la opción de no contar al piloto dentro del peso mínimo o la normativa de motores.Esta cita se resolvió sin grandes cambios para el Gran Circo, aunque Red Bull volvió a intentar convencer a los allí presentes de ampliar el número de motores disponibles por equipo para cada temporada."Las reuniones del Grupo de Estrategia y de la Comisión de Fórmula 1 de ayer no resultaron en grandes cambios. Red Bull, sin éxito, intentó persuadir a los demás para aumentar el número de unidades de potencia por temporada. Se quedará en tres", ha anunciado el periodista de la publicación alemana Auto Motor und Sport Tobi Grüner, que también destacó que hay pequeños cambios aerodinámicos planeados para 2019.No es la primera vez que Red Bull quiere cambios en este sentido, pues en Abu Dabi Christian Horner ya expresó su descontento y Toto Wolff le respondió entonces. "Para mí es totalmente de locos, conseguimos hacer este año con seis motores, creo. Irnos a tres el próximo año, en el que habrá más carreras, es de locos, para ser sincero", se quejaba Horner en Abu Dabi en declaraciones para Channel 4."Si es de locos, entonces no debería haber presionado para que las unidades de potencia fueran más baratas", recordó Wolff, en Abu Dabi, en declaraciones recopiladas por la agencia de noticias GMM."A los fabricantes nos animó todo el mundo para mejorar el precio de entrega para los clientes y eso es exactamente lo que hicimos y si lo recordamos de la manera correcta, todo el mundo estuvo en la mesa cuando se decidió. Sí, es un reto enorme lograr esta fiabilidad, pero eso es lo que decidimos hacer", agregó el austriaco.El presidente de la FIA, Jean Todt, también insistió en que las reglas de 2018 eran ya las definitivas. "No estoy contento cuando escucho que un piloto tiene una penalización de 150 posiciones, pero la Fórmula 1 es muy exigente y cada detalle debe estar en su sitio. El límite en el número de motores no es nada nuevo, cada uno conoce las reglas", indicó el francés en declaraciones a la agencia de noticias Reuters."Para cambiarlo y decidir volver a cuatro motores, necesitamos acuerdo unánime y no lo tenemos, así que tenemos tres motores", opinó el galo.