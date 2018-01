por scuderia ferrary » Hoy, 16:56

El cambio de motorista le ha venido de perlas al equipo McLaren. Y es que desde que se anunció la llegada de Renault como suministrador de unidades de potencia, el optimismo ha regresado a Woking. Pero este optimismo por cosechar buenos resultados no solo está presente dentro del equipo británico, sino que los patrocinadores quieren tener su espacio reservado en el chasis del MCL33.Zak Brown, director ejecutivo del equipo británico, asegura que en el chasis del monoplaza, ya no queda ningún hueco libre para más patrocinadores, ya que han recibido en los últimos meses un gran apoyo por parte de las marcas, las cuales quieren estar presentes en la mejora de McLaren.“Estamos atrayendo el interés de muchos patrocinadores. Creo que ya no tenemos sitio en el chasis del MCL33 para más patrocinadores”, declara Brown.Antes de dar el salto a McLaren, Zak Brown se dedicaba al mundo del marketing deportivo. Gracias a esta experiencia cosechada en el pasado, el norteamericano afirma que la escudería británica va por el buen camino para volver al estatus que le corresponde.“Teniendo en cuenta mis años de experiencia en este campo, me gusta lo que hemos logrado para la próxima temporada, hemos tenido conversaciones con muchas marcas importantes, hemos firmado algunas y vamos a comenzar revelarlos este mes . Las empresas con las que estamos hablando son conocidas a nivel mundial. Son el tipo de compañías que esperas que estén en la carrocería de un McLaren. Todas ellas son punteras en su campo. Cuando llegue el día de la presentación del monoplaza, veréis que no cabe ni un nombre más en nuestro coche”, finaliza.Hace unos días, supimos que el nuevo monoplaza de los de Woking se presentará el próximo 23 de febrero. Desde McLaren han dejado caer que la decoración será diferente a la vista hasta ahora, rumoreándose que el MCL33 será de color naranja papaya, homenajeando a los primeros monoplazas de su historia.