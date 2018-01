por scuderia ferrary » Hoy, 11:53

Últimos preparativos para la temporada 2018, que está a punto de comenzar y en Mercedes trabajan más que en ningún otro equipo. Ayer fue un día especial a señalar en Brackley, pues la fábrica alemana recibió un túnel de viento nuevo en sus instalaciones.Hace dos semanas se conocían los planes de Mercedes de ampliar su fábrica de Brackley. El principal objetivo de estas obras era unir el edificio de recepción principal con el del túnel del viento. Ahora, además, han informado de que renuevan su túnel de viento."¿Alguien pidió un túnel de viento? No, pero en serio...¡eso es un túnel de viento real!", compartieron emocionados en su cuenta oficial de la red social Twitter."NOTICIAS: Hemos tenido que escoltar a estos dos fuera del recinto", añadían más tarde, para explicar la renovación de sus instalaciones."Esta propuesta es una adición modesta a su espacio general, pero les dará más espacio de almacenamiento y de trabajo flexible, también les permitirá ordenar su área de contenedores", declaró, sobre las obras, la concejala Rebecca Breese, presidenta del Comité de Planificación del Ayuntamiento del sur de Northamptonshire en declaraciones para la web About my area.Desde 2014 Mercedes no para de cosechar éxitos y estas reformas van en este sentido, para adaptarse a los requisitos de uno de los mayores equipos de la Fórmula 1 en la actualidad.Los germanos darán a conocer su W09 el próximo 22 de febrero, mismo día que ha seleccionado Ferrari para presentar su arma de 2018. No obstante, los actos serán a horas diferentes, para que los aficionados de ambos equipos no pierdan detalle. Además, los de Brackley han lanzado un concurso para que dos de sus fans puedan ver el coche antes que nadie.